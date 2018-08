Izal, Rozalén o Sidonie, entre los platos fuertes del Gran Canaria SUM Festival

Izal, Rozalén o Sidonie actuarán en el Gran Canaria SUM Festival que se celebrará en septiembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Se celebrará en la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) y contará con diversas áreas, donde además de música se podrá disfrutar de un zona de relax y otra de restauración.



El Gran Canaria SUM Festival, que vivirá su primera edición a partir de las 17:30 horas del próximo 29 de septiembre, contará con dos escenarios cubiertos, área Mazda Canarias, área Ron Arehucas y otra destinada a cervezas especiales e internacionales.



Reunirá en la capital grancanaria a gran parte del panorama indie español encabezado por Izal. La formación madrileña, reconocida como “Grupo Relevación” en los Premios de la Música Independiente y en los Premios Rolling Stone (2013), los temas El Pozo’ y Pausa, que han sido un éxito dentro del género.



Rozalén, por su parte, triunfa con la publicación de su tercer trabajo: Cuando el río suena… La cantautora manchega, desvela aspectos más personales en temas como La puerta violeta o Antes de verte, cantada con Kevin Johansen. También ha firmado colaboraciones con otros grandes artistas españoles como Juan Perro, Miguel Bosé, Pedro Guerra, Bebe, Vanessa Martín, Luis Eduardo Aute y Víctor Manuel, entre otros.



Otro de los grupos que actuará en el Festival será Elefantes, mítica banda barcelonesa autora de singles populares como Azul o Me he vuelto a equivocar y que llevará a la Isla su último trabajo: La primera luz del día. Sidonie, otra mítica banda de Barcelona que se encuentra inmersa en la gira por su 20 aniversario y que tiene confirmada su participación en Gran Canaria.



Diego Cantero liderará la puesta en escena de Funambulista, banda que sacó su último disco con colaboraciones de Antonio Orozco, Dani Martín, Efecto Pasillo, India Martínez, Pablo Alborán, David Otero, Bebe, Marwan, Rozalén… y que llevará al festival clásicos como “Cosas que no quise decirte’ o ‘Como un idiota’.



También conforman el cartel de esta primera edición las Nancys Rubias, liderado por el polifacético Mario Vaquerizo; La Habitación Roja que presentará su último disco Memoria; y los divertidos Novedades Carminha, que se encuentran trabajando en su próximo LP y que presentarán su hit veraniego Verbena, grabado en Lanzarote bajo la dirección de Natalia Ferviú.

El festival está organizado por Moon World y as entradas para el Gran Canaria SUM Festival están disponibles en www.ticketmaster.com, www.entradas.com, El Corte Inglés y Moon World Ticket. La entrada general tendrá un coste de 30 euros, más gastos de distribución.