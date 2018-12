Said Muti cierra el año en el 'Rincón del Rock' del auditorio Alfredo Kraus

El cantante de rock Said Muti volverá este viernes al auditorio grancanario Alfredo Kraus para presentar su nuevo disco, 'Habitación 828', un álbum producido por Ricky Falkner, quien trabaja con Luz Casal, Love Of Lesbian, Quique González o Iván Ferreiro, entre otros artistas.



Said Muti es un joven compositor, cantante y guitarrista con dos discos de estudio publicados, un EP (extended play/juego extendido) y un disco en directo grabado en la sala Jerónimo Saavedra del Alfredo Kraus hace un año y distribuido en plataformas digitales, destaca un comunicado del promotor del concierto.



El buen hacer del artista de Amán (Jordania) lo ha llevado a ser el único invitado de Elton John en España y abrir para Fito & Fitipaldis y Dani Martín sus respectivas giras de este año.



Al Rincón del Rock llegará con su habitual formación de banda: dos guitarras, bajo, batería y teclado, y con un espectáculo que recorre las canciones que han llevado a Muti a situarse como un referente de la música en las islas.



El rockero mantiene el desgarro, el descaro y el contundente directo al que tiene acostumbrado y que, además, le ha llevado a hacerse con un nombre propio en el panorama musical.



Asimismo, en este último álbum, financiado en parte con una campaña de micromecenazgo, sobrevuela con "maestría" estilos tan cercanos a su voz como el blues y el soul clásico, aunque tampoco abandona las tendencias más actuales, desvela la nota.



Este 28 de diciembre Said Muti dará el pistoletazo de salida a una gira que lo llevará por los principales escenarios y festivales.



Los organizadores tildan este concierto de "una oportunidad única" para disfrutar del rock en la sala Jerónimo Saavedra, reconvertida en 'Rincón del Jazz' para la ocasión.



Las entradas ya se pueden adquirir en las taquillas del auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 horas, y del teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 15:00; y en las páginas www.auditorioteatrolaspalmasgc.es, www.auditorio-alfredokraus.com y www.teatroperezgaldos.es.