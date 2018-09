La canaria Saida Santana presenta su monólogo sobre violencia de género en el festival Short + Sweet Hollywood

El monólogo Melocotón en almíbar escrito por la artista canaria Saida Santana e interpretado por la reconocida actriz Yareli Arizmendi, aterriza en el corazón de Hollywood, en el Festival Short + Sweet, que se celebra desde el 13 de septiembre y hasta el 21 de octubre. Este festival se centra en formatos originales cortos de teatro, música y danza. Bajo la dirección del español Christian Rodrigo, Short + Sweet Hollywood presentará 5 semanas de teatro en inglés y en español. El monólogo Melocotón en almíbar, que fue estrenado en la VI edición del Festival SIT en Gran Canaria.

Melocotón en almíbar se exhibirá en la tercera semana y será protagonizado por Yareli Arizmendi, conocida por su papel de Rosaura en Como agua para chocolate y el de Lila Rodriguez en el exitoso film A Day Without a Mexican, que también co escribió y coprodujo. Ambas artistas son las encargadas de la dirección en un proceso original, interactivo y transmedia pues pretende tener continuidad en distintos formatos audiovisuales. “Está siendo un proyecto enriquecedor. Contar con Yareli es un lujo”, comentó Saida Santana. “Hacía tiempo que quería encontrar una cómplice y ella sin duda lo es. Todas sus aportaciones, dada su dilatada trayectoria en la escritura y producción, son valiosísimas”, señaló la canaria. “El sueño de todo actor es encontrarse con un texto relevante socialmente, y que sea un reto a nivel profesional y personal. He aquí Melocotón en Almibar. Agradezco a Saida que me dé la oportunidad de interpretar y dar voz a un problema tan serio” explica, a su vez, Arizmendi.

En Melocotón en almíbar una mujer, víctima de violencia de género, dialoga con su agresor. Pero ¿él está realmente allí? ¿Él está escuchando? ¿Ella obtendrá las respuestas o quizás ella ya las conoce? Mientras trata de reconstruir las piezas que le llevaron al abuso, ella se da cuenta de una dura y dolorosa realidad que ya conocía pero que prefirió ignorar para sobrevivir. “A través de nuestra protagonista queremos dar voz a tantas mujeres que sufren o han sufrido este tipo de violencia. Ella quiere pasar página y empezar una nueva etapa pero para ello necesita volver atrás y recordar”, cuenta Arizmendi. “Siempre que siga existiendo violencia contra las mujeres estas historias seguirán siendo necesarias”, añade Saida Santana.