La artista canaria Saida Santana confiesa su amor al planeta en Nueva York

El nuevo trabajo multimedia de la artista canaria Saida Santana, que cuenta con la pieza inédita Carta de amor al planeta, abrirá la edición This is poesía, que forma parte del programa del Festival Kerouac de Nueva York. La exposición tendrá lugar en The Spanish Society Benevolent el 28 de agosto y durará cuatro horas. En su obra, se mezclan algunos de sus conceptos más recurrentes: el mar, la búsqueda de uno mismo, la identidad, la tierra o la añoranza.

Con Carta de amor al planeta, la artista intenta personalizar a La Tierra y “entender lo que siente cuando es maltratado. Es un ejercicio de amor y empatía”.

Al ritmo de su performance, la pintora colombiana Laura Villana sorprenderá con sus pinceladas en vivo. Acto seguido habrá un Open Mic conducido por el poeta gallego y director del Festival Kerouac, Marcos de la Fuente. Y además, habrá una sesión del productor y Dj Zizerk.

En This is poesía se propicia un encuentro bilingüe con artistas hispanos en la diáspora en el que se crea una experiencia artística única donde la música, la poesía y el performance en vivo se dan la mano.

Se celebrará en el mítico salón del edificio de La Nacional, en el que Saida Santana ya representó en años anteriores sus espectáculos. Este histórico edificio es el único superviviente de una época en la que existía un barrio netamente español en Manhattan: Little Spain.

"Iniciativas como esta merecen mucho la pena. Son un encuentro de culturas y de multidisciplinareidad, a lo que llevo dedicándome la última década. Además en La Nacional, un lugar que me ha abierto siempre las puertas y me ha apoyado mostrando mis trabajos en Nueva York”, contó Saida Santana.

Este mes, Saida Santana está de estrenos puesto que la serie La Reina del Sur 2 en la que participó con un papel capitular pero bastante complejo, se acaba de estrenar en Netflix.

“Interpretar ese personaje ha sido un reto, uno de los papeles más complejos de mi carrera. No hay papeles pequeños y éste lo demuestra, aunque mi participación fuera puntual. Aprendí otro idioma y me sumergí en el sufrimiento de una mujer radicalmente opuesta a mí”, relató Saida Santana.