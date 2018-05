La UNESCO promocionará los valores espirituales asociados al patrimonio

La UNESCO promoverá la catalogación y promoción de los valores espirituales asociados al patrimonio astronómico y los lugares sagrados históricos de los distintos pueblos del mundo como elementos que contribuyan a la comprensión entre naciones y la paz internacional.



Así lo han declarado este miércoles diferentes representantes de la UNESCO en su primer Encuentro Internacional de Expertos sobre Patrimonio Astronómico y Lugares Sagrados, una iniciativa pionera en la historia de esa organización que se lleva a cabo hasta este jueves en Gran Canaria impulsada por el Cabildo de la isla.



El Cabildo de Gran Canaria, que promueve como candidato a Patrimonio de la Humanidad uno de esos enclaves, Risco Caído , una de las máximas expresiones del dominio de los calendarios y la astronomía de los antiguos canarios, ha puesto en marcha este encuentro para impulsar la reflexión sobre la importancia de esos valores. "Era una asignatura pendiente en la que había que profundizar", ha sostenido su presidente, Antonio Morales, al inicio de la reunión.



En un saludo grabado en vídeo reproducido en la apertura del encuentro, la directora del Centro de Patrimonio Mundial, Mechtild Rossler, ha alabado la apuesta por investigar y revalorizar una parte del legado histórico poco explorada y que ha calificado de "importante para la UNESCO y para toda la Humanidad".



Con ella ha coincidido la subdirectora general de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Elisa de Cabo, quien ha subrayado que las que se pretende abordar son materias que "están muy infrarrepresentadas" en la lista de bienes catalogados como patrimonio humano por la UNESCO.



Y, desde ese planteamiento, ha afirmado que se trata de "un congreso pionero e ilusionante".



Su parecer ha sido compartido por el presidente de la Comisión Española de la UNESCO, Luis Ramallo, quien ha justificado la iniciativa de ahondar en los valores espirituales de las antiguas culturas, pese a que la idea generó dudas entre algunos sectores en un primer momento, según ha dicho, porque, de hecho, "no hay ciudad que no tengo sus mitos, sus iconos", en la Tierra.



Razón esa por la cual ha sostenido que debe trabajarse en su estudio y en la búsqueda de nexos de unión entre los de unos y otros lugares del mundo, considerando que ello puede contribuir a "la paz mundial" en una época en la que "hay no pocos conflictos y no se apuesta por el diálogo tanto como se debería".



Una coyuntura en la que la reunión se ha concebido como un acicate para acercar pueblos y culturas, debatiendo sobre las relaciones entre mitos y ritos asociados a lugares mágicos históricos de una veintena de países de todo el mundo, desde el Reino Unido o España a Túnez e incluso Australia, según han destacado sus organizadores.

Risco Caído, ejemplo para otras candidaturas

Michel Cotte, miembro Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco, felicitó a Gran Canaria por la nominación de Risco Caído y Espacios Sagrados de Montaña a la lista de Patrimonio Mundial y aseguró que la candidatura “está muy bien hecha y puede ser un ejemplo de caso práctico para la nominación de un sitio de valor astronómico y arqueoastronómico”.

Cotte abundó en el tema explicando cómo ha surgido la necesidad de crear un inventario nacido de la nominación del citado paisaje cultural. Su intervención giró alrededor del tema de la búsqueda de información que brinda el cielo por parte de las sociedades humanas a lo largo de los siglos. Puntualizó que la observación del cielo se percibe de forma distinta entre grupos humanos distintos y en diferentes épocas.



La presidenta de PRERICO (Comité Científico Internacional sobre Lugares de Religiosos y Rituales), la coreana RII Hae Un, centró su intervención en los Lugares Rituales y Religiosos. Presentó un mapa de las religiones del mundo precisando que cualquier creencia tiene sus sitios sagrados para sus rituales, necesitan acudir a un lugar determinado para rezar.

Hae Un explicó que concurren dos grandes grupos de religiones en el mundo, “las monoteístas con un solo dios que se dan en lugares secos del mundo en el que tienen el sol en el cielo y los astros” y puso de ejemplo el cristianismo y el islam, y “las religiones politeístas que existen en regiones húmedas donde no solo está el sol y la luna, sino también los animales y las plantas. Un piedra o un árbol también se puede convertir en un dios para ellos”, y como ejemplos indicó el hinduismo y el budismo.

Declaración en defensa de la calidad del cielo

Cipriano Marín, coordinador de la iniciativa Starlight, hizo alusión a la primera declaración en defensa de la calidad del cielo nocturno y estrellado: “cuando se presentó esta declaración como un derecho inalienable de la humanidad creó cierto desconcierto”. Pero es muy importante porque “se trata de evitar la contaminación lumínica del mundo, la imposibilidad de observar las estrellas se está extendiendo por el mundo. El noventa por ciento de la población de las ciudades ha perdido la conexión con el cielo” aseveró.

“Violentar las condiciones de iluminación natural en la noche puede afectar al medio natural, como por ejemplo al comportamiento de los animales”, alertó Marín como un factor grave a considerar porque “el cielo nocturno, los objetos celestes, las estrellas no pueden ser nominados a Patrimonio de la Humanidad, pero si consideramos que un aspecto importante radica en la observación de ciertos fenómenos astronómicos, la posibilidad de hacerlo constituye un componente esencial de determinados paisajes, monumentos o sitios mixtos.

La orientación de los Los podomorfos de Tindaya

En la sesión de la tarde destacó la intervención de Juan Antonio Belmonte, presidente de la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural (ISAAC), quien hizo hincapié en la importancia de Tindaya en Fuerteventura.

“En Tindaya hicimos un descubrimiento muy importante: los cientos de huellas de pies, conocidos como podomorfos, que allí podemos encontrar. Se midió la orientación de esas huellas y se alineaban de forma definida hacia Gran Canaria, El Teide y hacia Venus, como estrella portadora de agua”. El investigador afirma que “aquí se muestra la relación entre celaje y paisaje con toda su fortaleza y Tindaya debería ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial por su valor excepcional”.