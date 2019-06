Víctor Álamo de La Rosa presenta 'El Pacto de Las Viudas' y 'Terramores' en Gran Canaria

El viernes 21 de junio Víctor Álamo de la Rosa presentará su último lanzamiento, El pacto de las viudas en la librería Sinopsis de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Domingo J. Navarro, 8, una novela que recrea un mundo donde las mujeres han logrado los hilos del poder. En la presentación, el escritor herreño nos contará los entresijos de la publicación y cuál es el mensaje que quiere transmitir con ella.

En El pacto de las viudas, Víctor Álamo de la Rosa describe un mundo devastado por una pandemia de suicidios donde Danilo Porter, un investigador privado, buscará la verdad de lo que está ocurriendo, adentrándose en una realidad distópica en la que el planeta está gobernado por las esposas de los más célebres dictadores del siglo pasado.

El escritor, cuya última novela publicada obtuvo en 2013 el premio Benito Pérez Armas, el más importante de cuantos se conceden en Canarias, despliega la historia de amor de Danilo Porter y Eleonore para demostrar que hay amores que no cura el paso del tiempo. Danilo Porter se niega a aceptar su divorcio y se dedica a espiar a su exmujer, convencido de que el tiempo no cura las heridas, de que hay amores que no se olvidan. Las viudas intervendrán para ayudarle. La trama, ambientada en Madrid, Río de Janeiro y en una extraña isla inventada llamada Calibán, describe las peripecias de Danilo Porter y sus investigaciones al mismo tiempo que reconstruye su fallido matrimonio y su obsesión por recuperar a Eleonore.

La novela se construye además como un diálogo con la obra La tempestad, de Shakespeare, y no se conforma con narrar una realidad más o menos presente sino que se adentra en un futuro distópico donde las viudas han sido capaces de viajar en su vehículo espacial a Marte y fundar allí una nueva ciudad, un nuevo mundo, alejado de la contaminación de la Tierra, un planeta acuciado por el cambio climático, la lluvia ácida y los desastres naturales.

Las famosas siete viudas que titulan la novela son las esposas de célebres dictadores del siglo XX como Hitler, Franco, Musolini, Pinochet, Milosevic, Fidel Castro y Ferdinand Marcos. Ellas y su cohorte de científicos, ingenieros y hackers son capaces de dominar las técnicas de clonación y, gracias a un atentado terrorista, logran hacerse con las claves de seguridad de los dominios donde se custodian la información confidencial de gobiernos y empresas.

Con Terramores el escritor retrata las famosas historias de los huidos, los represaliados que tras el alzamiento militar de Franco estuvieron escondidos en las cuevas del sur de El Hierro durante años, casos de Manuel Hernández y José Padrón Machín, entre otros. El singular caso de Manuel Hernández, alcalde herreño de la localidad grancanaria de Firgas durante la República, es recreado en la novela de Álamo de la Rosa, publicada hace una década en Francia con gran éxito de crítica.