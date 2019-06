WOMAD Las Palmas de Gran Canaria celebra su próxima edición del 7 al 10 de noviembre

El Festival WOMAD Las Palmas de Gran Canaria anuncia las fechas para su edición de 2019. Será del 7 al 10 de noviembre, cuando la capital grancanaria se convertirá una edición más en el epicentro de las músicas del mundo, una cita ineludible en el calendario de la ciudad que cada año congrega a decenas de miles de personas en el Parque Santa Catalina.

Tras su regreso a Las Palmas de Gran Canaria en 2017, después una ausencia de seis años, el Festival WOMAD (World of Music, Arts & Dance) celebrará una nueva edición en 2019 gracias al convenio suscrito por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria —instituciones que cofinancian el evento— y WOMAD, a través de su directora en España, Dania Dévora, directora también de la empresa promotora DD&Company Producciones.

Tal y como se recoge en el convenio referido, gracias a las aportaciones del consistorio capitalino y del Cabildo grancanario —como organizadores—, así como del sector privado, uno de los eventos culturales de mayor calado entre la ciudadanía ha regresado a la ciudad que lo vio nacer en 1993. Desde sus inicios en Gran Canaria, todas las ediciones del festival se han celebrado en la ciudad capitalina salvo la tercera, celebrada en Maspalomas en 1997.

El festival WOMAD ha disfrutado siempre de una gran respuesta por parte de los ciudadanos convirtiéndolo en uno de los grandes momentos culturales del año gracias a la participación de músicos tan prestigiosos como Ladysmith Black Mambazo, Orkesta Mendoza, Oumoú Sangaré, The Brand New Heavies, Sharon Shannon, Horace Andy, Tony Allen, Niño de Elche, Seu Jorge & Almaz, Sharon Jones & The Dap Kings, Sonic Youth, Salif Keita, Carlos Núñez, Suzanne Vega, Compay Segundo, Khaled, Joe Strummer, Tinariwen, Noa, Bassekou Kouyate & N´goni Ba, La Mala Rodríguez, Ali Farka Toure, Enrique Morente, Imelda May, Trilok Gurtu, Van Morrison, Niña Pastori, Maria Joao, Asian Dub Foundation, Antibalas, Richard Bona, Youssou N'Dour, Susana Baca, José Mercé, Lila Downs, Coco Mbasi, Amparanoia, The Waterboys, Rodrigo y Gabriela, Depedro, Rachid Taha, Estrella Morente, Femi Kuti, Concha Buika, Amadou & Mariam, The Wailers y Kiko Veneno, entre otros.

Los festivales WOMAD apuestan también en España por el mestizaje y el intercambio multicultural de músicos y bandas contemporáneas de distintas partes de todo el mundo, desde África hasta Asia, América y Europa y guardando siempre un espacio que ocupan artistas de Canarias. Casi 75 artistas de las islas han pasado por los escenarios de WOMAD Las Palmas de Gran Canaria, un impresionante listado que incluye a El Guincho, Papaya, Kuarembó, José Antonio Ramos, Bejo + DJ Pimp, Arístides Moreno, Los Coquillos, Birkins, Mariví Cabo, Troveros de Asieta, Château Rouge, Germán López, Benito Cabrera, Domingo Rodríguez «El Colorao», Ojalá Muchá, Miguel Afonso, Gaf y La Estrella de la Muerte, entre otros muchos.

Además de conciertos, WOMAD Las Palmas de Gran Canaria volverá a contar con sesiones de talleres, tanto infantiles como de adultos, un ciclo de cine, actividades medioambientales, el mercado global de artesanía, el tradicional pasacalles, exposiciones y otras actividades.

Las Palmas de Gran Canaria es una de las dos ciudades WOMAD que hay actualmente en España junto con Cáceres y una de las siete sedes WOMAD en el mundo: Charlton Park en Inglaterra, Recoleta en Chile, Adelaide en Australia, Taranaki en Nueva Zelanda y la recién confirmada Morelia en México.