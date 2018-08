El Japan Weekend se instala este fin de semana en el Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria

El Japan Weekend, uno de los mayores eventos de la cultura japonesa en España, vuelve al Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria por tercer año consecutivo durante los días 11 y 12 de agosto en el horario comprendido entre las 10.00 y las 22.00 horas. Dos intensas jornadas para toda la familia llenas de talleres, gastronomía, exposiciones, concursos y juegos procedentes del país del sol naciente.

El festival conmemorará en su acto inaugural, que se celebrará a las 10.30 horas del sábado, el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y España. Acto que contará con la presencia del cónsul de Japón en Canarias, Takeshi Nakajima.

La gerente del Centro Comercial El Muelle, Ruth Casillas, visitó la mañana de este viernes las tareas de montaje que se llevan a cabo en el Edificio Miller, donde estuvo acompañada por el presidente de la Asociación Cultural Dentou, Hitoshi Saito. Casillas recordó que la colaboración del Centro Comercial El Muelle con el Japan Weekend surgió hace años y señaló el interés de que la cita tenga carácter anual y vuelva a repetirse el próximo año.

Durante los dos días en los que se desarrollará el encuentro, el Edificio Miller quedará dividido en tres zonas: La Japan Zone, que centrará las actividades más tradicionales; la Otaku Zone, que mostrará la cultura más contemporánea; y la Matsuri Zone, esta última de libre acceso, que pondrá a disposición de los visitantes la gastronomía más representativa de los festivales tradicionales japoneses como el okonomiyaki, la yakisoba, los takoyakis o los yakitori, entre otros.

Desde actividades más tradicionales como origami, taiko, kamishibai o vestir Yukatas y Kimonos; hasta las que se sumergen en el corazón del manga y el anime, cosplay, karaoke, baile J-Pop, rol y vídeojuegos, se dan cita este fin de semana en uno de los puntos más céntricos de la capital de Gran Canaria.

De hecho, alrededor de un centenar de personas se han inscrito ya en los concursos de karaoke, cosplay, baile J-Pop/K-pop y Anime

La demoninada Otaku Zone contará con una casa del enigma, zona de videojuegos y proyecciones de J-Terror, término que enmarca a las películas de miedo japonesas. Entre los largometrajes que se podrán visualizar se encuentran La isla de los perros; Mazinger Z Infinity; Shichinin no samurai; y Kodomo tsukai.

La zona más contemporánea de la cultura japonesa acogerá lo último del manga y anime, así como el escenario principal, donde se desarrollarán los concursos. El escenario acogerá a su vez exhibiciones y talleres de aikido y kendo - disciplina de la espada nipona – conciertos de música y muestras de bailes tradicionales japoneses e, incluso, un combate de especialistas de cine.

Esta área contará, además, con talleres continuos de hamma beads, galería airsoft y karaoke. Además, tendrá espacio para juegos de mesa como el Sushi Go; Magic; King of Tokio y Age of War.

Mientras que el contrapunto tradicional estará ubicado en la Japan Zone, done se impartirán clases de japonés; se desarrollarán talleres de origami, taiko, yukatas y kimonos; y tendrán lugar actividades como la afamada ceremonia del té o juegos tradicionales como el go, kamishibai, pesca de juguetes y tiro, entre otras.

Los asistentes que visiten la parte tradicional podrán aprender el arte del bonsái o participar en talleres de origami; sumi-e; furoshiki; ukiyo-e; ikebana y shodo - es decir, caligrafía japonesa - entre otros.

Un total de 21 voluntarios ayudan a la organización a llevar a cabo dos intensas jornadas, en las que también se desarrollarán juegos como el denominado Desafío Otaku; la primera Competición de Soft Combat del Japan Weekend Las Palmas de Gran Canaria; o un concurso de dibujo maga/anime.

Talleres en el Centro Comercial El Muelle

El Centro Comercial El Muelle se unirá este sábado a la celebración del Japan Weekend de Las Palmas de Gran Canaria. Especialistas en las diferentes artes japonesas impartirán en la segunda planta del Centro Comercial talleres de ikebana, o arreglo floral; de la ancestral ceremonia del té; del arte del Bonsái; origami, o modelado de figuras de papel; el arte de pintura con tinta, o sumi-e; y la tradicional caligrafía con pincel.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de la ceremonia del té a las 12.30 horas del sábado y un taller de bailes tradicionales japoneses a las 12.00 y a las 18.00 horas en el hall principal, que albergará una exposición de kimonos y yukatas.

La Asociación Cultural Dentou - creada en 2012 para fomentar la cultura, el idioma y las tradiciones japonesas en Canarias a través de la Escuela Complementaria Japonesa – organiza el Japan Weekend en la capital grancanaria, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria y el apoyo de empresas como Honda Canarias, Kikkoman, Centro Comercial el Muelle y The Quest.