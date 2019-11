Womad hace vibrar a miles de personas en su día grande

Miles de personas han vuelto a vibrar con WOMAD en Las Palmas de Gran Canaria. El festival volvió a demostrar la vitalidad de las músicas del mundo. Los 12 conciertos propuestos contaron con un público entregado al ritmo que marcaba el artista subido al escenario, por muy diferente que fuera su propuesta del anterior o del siguiente.

Un coro de voces entonando el “pío, pío” en Santa Catalina, que Totó Noriegaarrancó al público al unísono en el primer concierto de la tarde, fue toda una declaración de intenciones de lo que iba a acontecer a lo largo del sábado: ritmos de Cuba, folk canario, rock turco, kuduro angoleño, rap reivindicativo, afrobeat contemporáneo, música tradicional de Mongolia, todo mezclado y masterizado con los últimos sonidos del mundo.

Este sábado no hubo ocasión para abandonar la fiesta, solo para cambiar de escenarios y, o bien gritar “soy un olmo, no me pidas peras” a petición de Lorena Álvarez. Así lo dijo en su homenaje a las cosas sencillas de la vida en el Boulevard, encender las pantallas de los móviles para iluminar como cientos de luciérnagas reunidas al calor de la música de las estepas de Mongolia de los chicos de Hanggai en el parque de Santa Catalina o bien bailar el indomable y electrificante ‘Wegue’ angoleño de la brillante y explosiva Pongo.

También fue posible este fin de semana contagiarse del disfrute musical de los jóvenes holandeses deJungle by Night, deleitarse con el glorioso folk turco de Altin Güno el canto heterogéneo de la canaria Belén Álvarez Dorestecomo Lajalada.para terminar la noche bailando con la mezcla de DJ Mam.

Durante el festival se pudo hacer parada en algún gastrobar WOMAD, comprar artesanía o gastronomía en los mercados o descubrir los nuevos valores de la música canaria que ayer estuvieron representados por los reivindicativosAfrican Flowa golpe de rap, Sound of Aqua,Alba Gilcon su proyecto Amaguky The Olrait Band.

Un festival de cine

La música dejó también espacio al disfrute de otras disciplinas artísticas con las que WOMAD enriquece el espíritu de su público, como el cine con Casa África en el Museo Elder, los talleres creativos para los niños en el Edifico Miller y su mirada al espacio conmemorando los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, que impartíanlos grupos Wolfworksy Creative Workshops,o los talleres para adultos con la iniciación a los ritmos afroperuanos que dirigió la artista hispanoperuana Mariella Köhn.

Fueron las manos de Mariella Köhn, junto a varios integrantes de Jungle by Night, las que colaboraron por la mañana en la suelta al mar en la playa de Las Canteras de dos tortugas boba tras su cura en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre del Cabildo de Canaria. Esta iniciativa, con la colaboración del Cabildo, “da sentido al espíritu de WOMAD y su compromiso con el medio ambiento, así como una llamada de atención a la necesidad de cuidarlo”, aseguró la directora de WOMAD, Dania Dévora.

Con esa misma filosofía de extender valores sociales y humanitarios allá donde WOMAD se celebra, y atendiendo a la defensa de los derechos de las personas refugiadas, se celebró la jornada gastronómica ‘Acoge un plato’ en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en la que decenas de personas pudieron aprender a elaborar y degustar platos de otras culturas con la guía de varios de estos refugiados.

Así mismo fueron un éxito las actividades lúdicos-educativas en torno a la astronomía que ha desarrollado el Museo Elder, sesiones divulgativas, talleres y observaciones que disfrutaron tanto grandes como pequeños.

El festival concluye con el regalo de tres conciertos matinales, del grupo Atlántida, el verseador del punto cubano Yeray Rodríguez, acompañado por los jóvenes verseadores Gisela Reina, María Belén Sánchez, Francisco Sánchez, Adriana Santana, Paco Guedes,Pablo Suárez, Pablo Guajara, Alejandro Navarro, Gisela Guedes, Yago González,Samira González, Lidia Sosa, Juan José Riveroy Himar Morales, en representación del “futuro del punto cubano”.

El Museo Elder acoger la proyección de las dos últimas películas de la V Muestra de Cine Africano Casa África y finaliza la exposición ‘Paseando el Jardín’ del Jardín Botánico en el Edificio Miller. Y esta tarde, a partir de 17.00, se celebrará el pasacalles final desde Santa Catalina a la playa de Las Canteras.

El Festival WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2019, está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, y está dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.