Womex ve ya "exitosa" su "aventura" en Canarias a tres semanas de empezar

La Feria de las Músicas del Mundo Womex, considerado el mayor evento del planeta en su género, considera ya "exitosa" la "aventura" de salir por primera vez del continente en su edición de este año a falta de tres semanas para que se celebre en Las Palmas de Gran Canaria, según ha asegurado este viernes su organización.



El ritmo de venta de sus espacios de exposición para empresas, en los que han confirmado su participación hasta ahora más de 700 compañías a pesar de que la inscripción todavía está abierta, y, sobre todo, la cantidad de los programadores de contenidos que acuden cada año a esa cita en busca de artistas que contratar, que en esta ocasión superan ya el millar, permiten "definitivamente" hablar de ese éxito, ha afirmado el representante en España del Womex, Antón Martínez.



Martínez ha subrayado que ese volumen de programadores que ya han garantizado su presencia del 24 al 28 de octubre en la capital isleña, que ha calificado de "altísimo", es "un dato muy importante", ya que la asistencia de esos profesionales "es lo que realmente hace que los artistas se esfuercen por venir de todo el mundo a presentar su música".



Porque esta es "una feria claramente de contratación, no solo de exposición, sino de cerrar mercados", por lo cual atrae a intérpretes en busca de darse a conocer y conseguir actuaciones, ha explicado.



No obstante, ha matizado que, pese a ser un encuentro eminentemente profesional, está también "abierto al público", pues quienes buscan músicos que contratar en él desean observarles en acción, y ha destacado que, en ese aspecto, el Womex 2018 será para los habitantes y visitantes de la isla "una oportunidad única de ver a muchos artistas" que no podrían escuchar en directo si no fuera por el festival.



Algo que corrobora el hecho de que, de 46 conciertos que conforman su programa de actuaciones, 20 son de intérpretes que nunca han cantado en Europa en directo y que estarán en territorio de la UE por vez primera.



Llegados de los cinco continentes con tradiciones y estilos variopintos, subirán al escenario del Auditorio Alfredo Kraus, que acogerá sus presentaciones, en tanto que las empresas expositoras que acudirán al Womex se instalarán en la Institución Ferial de Canarias.



Esa combinación de ambas instalaciones ha posibilitado, de hecho, que el festival haya viajado a Las Palmas de Gran Canaria, que no disponía de un solo recinto con capacidad para albergar ambas facetas del encuentro, ha recalcado el alcalde de la capital, Augusto Hidalgo.



Al igual que el presidente del Cabildo de la isla, Antonio Morales, y la directora general de Promoción Cultural del Gobierno regional, Aurora Moreno, el alcalde ha alabado la iniciativa con los argumentos de que "coloca en el mapa de los grandes eventos mundiales de la música" al Archipiélago y, a la vez, "abre una puerta a los artistas locales para colocarse en el mercado internacional".



Algo que también tratarán de hacer en el Womex 2018 bandas y cantantes de procedencias y estilos remotas y dispares, desde el grupo estadounidense Ranky Tanky o el chileno Newen Afrobeat al neerlandés Lingua Franca Ensemble, el congoleño Bakolo Music International o Kim So Ra, de Corea del Sur, que son solo unos pocos de los artistas que conforman su cartel de este año.