"Los actores debemos remar juntos en una asociación sindical"

El autor, actor y director teatral Leonardo Reyes, presidente desde enero de este año de la Unión de Actores y Actrices de Canarias (UAC), ha manifestado que todos los miembros del gremio deben remar juntos en una asociación sindical.



Experimentado gestor cultural -ha sido responsable de la programación del Teatro Víctor Jara de Vecindario- y director de la empresa Hybri2 Producciones, Leonardo Reyes ha analizado su labor al frente de la UAC y los proyectos que tiene en mente para la misma.



"En estos meses hemos retomado los contactos con las administraciones, y hemos recuperado las subvenciones procedentes de Madrid de la AISGE (Artistas Intérpretes de Sociedad de Gestión, que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores), y gracias a eso podremos realizar varias actividades", ha asegurado.



Reyes ha indicado que la UAC ha reactivado también el apartado de comunicación -a través de la actriz Mónica Sánchez, responsable de gestionar las redes sociales- y retomado el contacto con los socios.



"Estamos presentes en la vida de nuestro sector para volver ilusionar a nuestra gente, que es importante. La verdad es que la gestión es algo que me gusta, aunque implique padecer momentos de tensión cuando esperas respuestas a las propuestas que realizas", ha señalado.



El presidente de la UAC ha reconocido que desconoce exactamente cuántos actores pueden vivir hoy en día de esta profesión en las Islas.



"La cifra varía, porque tenemos una parte que es el sector turístico, con actores y actrices que pueden estar trabajando con productoras, específicamente en ese sector", ha comentado.



En cualquier caso, ha dicho que la actividad no se detiene, aunque ha lamentado igualmente que la profesión actoral sea muy inestable.



"En circuitos insulares y regional, además de campañas de verano y navideñas y diversos eventos que se realizan tenemos actividad, lo cual es muy positivo, pero sería bueno que surgiesen más ideas y que las instituciones públicas se comprometiesen a producir, ya que nuestra profesión es muy intermitente", ha reconocido.



En cualquier caso, Leo Reyes ha resaltado el apoyo que recibe la UAC por parte del Ayuntamiento capitalino y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



"Estamos muy agradecidos a la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Encarna Galván, y a su equipo, y al Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque nos han ayudado en nuestro compromiso de realizar actividades formativas", ha revelado.



En concreto, Reyes se ha referido al curso Interpretación ante la cámara, que será impartido por Assumpta Serna y Scott Cleverdon del 14 al 18 de noviembre, al que seguirá otro en diciembre, específicamente teatral.



"Además, habrá una conferencia de la propia Assumpta y de Iñaki Guevara, el jueves 8 en el Castillo de Mata sobre el Estatuto del Artista, y también debo resaltar la celebración del décimo aniversario de nuestra asociación, el viernes 9 de noviembre en las instalaciones del Auditorio Afredo Kraus", ha manifestado.



Por otro lado, el máximo mandatario de la UAC es optimista en cuanto al momento que vive esta asociación.



"Estamos teniendo nuevas incorporaciones al sindicato y compañeros que están actualizando sus cuotas. Desde la humildad y el trabajo, intentamos que todos rememos en la misma línea, porque no hay diferencias tan grandes que impidan que los actores estemos unidos en una asociación sindical, más allá de que tengamos distintos criterios", ha concluido.