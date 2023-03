Amazon Prime pide permiso para rodar en Fuerteventura una serie de ‘El señor de los anillos’

La plataforma Amazon Prime ha solicitado permiso para rodar en Fuerteventura parte de la segunda temporada de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder, una de sus mayores apuestas de los últimos años, según ha confirmado este viernes el presidente del Cabildo de la isla, Sergio Lloret.

En estos días han salido a la luz en redes sociales fotos publicadas por turistas que indican que la serie también se podría estar rodándose en Tenerife, en concreto en el Parque Nacional del Teide (la temporada 1 termina con la erupción de un volcán en las “Tierras del Sur”), pero en ese caso las autoridades de esa isla han declinado hacer ningún comentario al respecto.

Pese al hermetismo con el que suelen llevarse algunos de estos rodajes, Sergio Lloret ha hecho pública la solicitud de permisos para filmar en Fuerteventura en un comunicado en el que reprocha al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara que aún no se hayan concedido, debido a un retraso burocrático.

El presidente de la Corporación insular ha asegurado estar en contacto con la productora y no tener “conocimiento oficial de que haya desistido, porque sigue en trámite el expediente”.

Según Lloret, los responsables de la serie de Amazon Prime pidieron por primera vez los permisos el 2 de diciembre de 2022, en una primera aportación de documentación que tuvo ser completada ya que Medio Ambiente consideró que faltaban contenidos importantes.

Finalmente, el 11 de enero de 2023 entró al Cabildo de la documentación completa para que la entidad pueda pronunciarse y el 20 de enero el Servicio de Medio Ambiente emitió un informe con recomendaciones y correcciones sobre el Espacio Natural, solicitando al Ayuntamiento de Pájara que realizara una evaluación ambiental simplificada “con el fin de dar la mayor celeridad posible al expediente, atendiendo las peculiaridades y necesidades de protección de nuestros espacios”, detalla.

Sin embargo, relata, un mes después “la productora me contactó preocupada, porque no había recibido respuesta, así que tuve que hablar con Pedro Armas, el alcalde de Pájara, quien en ese momento me consta que tomó las riendas”.

“El Cabildo ha hecho lo que le tocaba hacer en los tiempo y plazos con lo que nos han pedido”, pues “nos pidieron discreción absoluta con la serie, y con esa discreción y prudencia hemos actuado”, añade.

Los anillos de poder se basa en el universo de historias nacidas de la imaginación del escritor británico J.R.R. Tolkien.

Aunque algunos de sus personajes son comunes (básicamente los elfos, con vidas milenarias en los relatos de Tolkien), la ficción discurre miles de años antes de El Hobbit y de la trilogía de libros de El Señor de los Anillos, también llevados al cine.