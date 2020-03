Los artistas canarios se activan para hacer más entretenido el confinamiento

El arte, la imaginación y el talento se abren paso sin recato. Desde que el Gobierno nacional decretara el estado de alarma y la obligación de estar en casa excepto por causas de fuerza mayor, se han visto, a través de las redes sociales, cánticos desde los balcones, retos virales y quedadas con amigos a través de Instagram, clases de deporte funcional y hasta conciertos en directo desde las azoteas o los hogares de los músicos. Ya desde el fin de semana comenzaron a surgir alternativas de un gremio muchas veces olvidado que, a pesar de sufrir directamente las consecuencias de este aislamiento, se activa para aportar su arte para hacer más llevaderos estos días de confinamiento domiciliario.

El pasado sábado por la noche las personas más activas en redes pudieron disfrutar de un concierto en directo de numerosos artistas canarios como Luis Quintana, Arístides Moreno, Víctor Lemes, Ari Jiménez, Dácil Santana o Razones de Sobra, entre otros. Una propuesta lanzada por el cantante y compositor Rubén Rodríguez que invitaba a los artistas a ofrecer media hora de concierto, cada uno desde su casa y con un orden preestablecido para no pisarse y poder apoyarse entre ellos. Finalmente -y como era de esperar- se convirtió en una idea hecha realidad que atrajo a cientos de personas. “Había mucha gente en directo, al estar en casa agradecían que estuvieras 30 minutos cantándoles y hablándoles, así se hacen los días más amenos”, rememora Juanki Andrade, cantante del grupo Razones de Sobra que participó en este festival junto a su compañero y pianista Ronald García.

No obstante, el cantante admite que estos días de cuarentena perjudican a su grupo “en todos los sentidos”. “Estábamos preparando los conciertos que teníamos de aquí a septiembre, ahora no sabemos si esto va a continuar, qué ocurrirá con los eventos que se han cancelado, cuándo podremos hacer el primer concierto, volver a retomar los ensayos…”. Trata de buscar el lado positivo, pero reconoce que esto afectará al grupo porque no pueden trabajar, preparar los conciertos, el repertorio, etcétera. Además, cuenta que esta situación de crisis sanitaria ha cogido a Razones de Sobra en plena preparación de la grabación de un videoclip que se tendrá que posponer. “La idea era sacar el single en abril, ahora es imposible, y esto retrasará al segundo”. “Es verlas venir”, exclama.

¿Y los Aseres?

“¿Dónde están los Aseres?” Es una de las preguntas más repetida entre tantos memes en las redes sociales. El grupo que cada fin de semana inunda los escenarios de salas de fiestas, festivales, conciertos locales, bodas o cumpleaños también se ha visto en la obligación de hacer un alto en el camino. El cantante de este trío que arrastra masas, Juan Carlos Orihuela, sostiene que es “una suerte” que en estos momentos tan complicados existan las redes sociales para que los artistas puedan hacer un buen uso de ellas. En estos días de confinamiento -en los que tiene que conciliar su vida personal con la artística- irá subiendo material para que la gente siempre tenga presente a los Aseres. “Los patrocinadores me piden que haga vídeos para mantener a los fans y así la vuelta la haremos con más fuerza”, promete.

Hasta el momento, Aseres se ha visto en la obligación de cancelar entre 40 y 50 bolos, unas cifras que se irán incrementando a medida que este confinamiento se alargue en el tiempo. Orihuela recuerda que muchos artistas, como es su caso, son trabajadores autónomos y otros están asociados a cooperativas, pero todos tienen un fin: “trabajar para comer”. Extiende su preocupación a todas las personas que puedan verse afectadas por esta situación. Aunque reconoce que no es un grupo que ensaye estrictamente, debido al gran número de actuaciones que tienen y a la forma en la que gestionan el proyecto, cada componente se prepara bastante por su cuenta y en estos días están haciendo todas las quedadas de modo online. Orihuela cree que tanto él como sus compañeros han tenido mucha suerte, algo necesario para triunfar en la música en estos momentos. “Se tienen que conjugar varias cosas, ser bueno, profesional y tener suerte, no hay un patrón a seguir como antiguamente”, manifiesta. En estos momentos desea que todo vuelva a la normalidad y cree que la salud debe primar ante cualquier circunstancia.

En una situación muy similar se encuentra la cómica grancanaria Omayra Cazorla. Las fechas de actuaciones que tenía programadas para el mes de marzo se le han trasladado a junio. No descarta que se le caigan algunos bolos, sobre todo en asociaciones de pueblo, por lo que ahora solo le queda esperar a cómo vayan surgiendo las cosas. Recuerda que estas circunstancias también pueden provocar una saturación a los programadores de actos culturales, “mover todo un calendario de un mes entero, buscar fechas libres también tiene que ser un lío para ellos. Esto es un efecto dominó”, resume.

La cómica no puede contener la emoción al hablar de todas las iniciativas que se están viendo en las redes y de la agudeza de la ciudadanía. “El ingenio está ahí y la gente de la calle es más ocurrente que los que nos dedicamos a esto, eso también es maravilloso, es una fuente brutal”, apunta. “Están todos súper volcados en todos los aspectos y hay muchísimas alternativas. Lo que es cierto que ahora todo el mundo es entrenador personal y hace deporte”, bromea. Cazorla adelanta que está escribiendo un monólogo para difundirlo en redes, de manera gratuita y en directo. “Yo vivo de las redes, más que nunca tengo que estar presente y aportar lo que pueda”. Si bien es cierto que considera “necesario” salir a la calle para no colapsar su mente, admite que este momento es una oportunidad para crear.

Súper Abuela: una hora de canciones y mensajes educativos

Súper Abuela nació como un proyecto educativo para trabajar la inteligencia emocional y los hábitos saludables a través de las canciones, de los movimientos y los juegos, en niños y niñas de primaria, especialmente de cinco a nueve años. Un personaje aplicable en el colegio y en las familias. En estos días de aislamiento también se ha querido sumar a las iniciativas solidarias para hacer un confinamiento más divertido. Así ha aprovechado los recursos que ya tenía grabados, como un concierto de 2018, para colgarlo en las redes sociales en abierto para el público. Conscientes de las horas que pasan los pequeños en casa, los creadores del proyecto, Cristina Bermúdez y Daniel Negrín, han decidido difundir el espectáculo. Una hora de canciones y mensajes educativos que han sido muy agradecidos por las familias.

Super Abuela.

Súper Abuela no quiere parar en estas semanas y, aunque le resulta complicado porque, aparte de su vida como artista, tiene que organizar su ámbito personal, seguirá trabajando para entrar en todas las casas y entretener a los niños y niñas. “Queremos acompañarles en toda esta experiencia, pero hacer ese material también requiere un gasto, una inversión y un tiempo; estamos en ello”. La artista cuenta que no solo se les han cancelado espectáculos, sino también reuniones para las próximas semanas. “Teníamos actuaciones para finales de abril que ya se nos han cancelado, es delicado, estamos a ver qué ocurre con todo esto”, manifiesta. La también psicóloga cree que es momento de aceptar esta nueva situación y organizar toda la estructura familiar. Reconoce que no es fácil y que los artistas tienen mucho trabajo detrás, no solo a la hora de elaborar material, también está la parte empresarial. “Es una oportunidad que llega para hacer algo diferente ya que a veces estamos acomodados en la rutina del día a día. Es una oportunidad para estrenar otros superpoderes”, sentencia.