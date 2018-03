La banda sonora de medio siglo de vida en Canarias, en la voz de Los Gofiones

Los Gofiones se preparan para celebrar sus 50 años de carrera con una antología que les ha obligado a condensar en hora y media de espectáculo las más de 300 canciones de su amplio repertorio, conscientes de que muchas de ellas forman parte de la banda sonora de la vida de Canarias.



Medio siglo después de su fundación, el grupo grancanario regresa para celebrar la efeméride al mismo escenario que acogió su debut: el Teatro Pérez Galdós, donde tiene previsto ofrecer cuatro conciertos los días 22, 23, 24 y 25 de marzo (este último, recién programado, en respuesta alto volumen de venta de las entradas).



El presidente de Los Gofiones, Pedro Miguel González, y su director musical, Víctor Batista, han confesado este lunes que celebrar medio siglo de carrera da para mucho: para recordar a los más de 150 músicos que han sido parte del grupo, para emocionarse con los que ya no están, como el fundador Perico Lino, fallecido en enero, y para repasar las distintas fases en su trayectoria artística.



"Hemos tenido grandes problemas para condensar en hora y media casi 300 canciones que en algún momento ha tocado el grupo y que se puede decir que forman parte de la banda sonora de la vida de muchísimo canarios", ha resaltado Víctor Batista, que lleva ya dos décadas al frente de la dirección musical de Los Gofiones.



Su compañero Pedro Miguel González ha subrayado que cada una de más de 300 canciones que están en el repertorio del grupo representa una etapa concreta en la vida de Los Gofiones y ha ayudado a construir "el sonido" que caracteriza cualquiera de sus trabajos.



El presidente de la formación remarca que resumir cinco décadas en una treintena de canciones obliga a hacer dolorosas elecciones, porque siempre se quedan atrás temas que significan mucho para sus músicos o para sus seguidores, por quién las compuso, por el papel que jugaron en determinada época del grupo o por la conexión que esos temas en concreto tienen con la biografía de algunas personas.



"Pero creo que hemos seleccionado unas canciones que conforman por sí mismas una película de lo que queremos mostrar sobre el escenario", ha señalado el portavoz de Los Gofiones, grupo que desde hace tiempo intenta superar siempre el concepto tradicional del concierto, para presentar a su público un espectáculo más amplio.



En esta ocasión, el grupo reconoce que buena parte del espectáculo serán recuerdos, una "película" de lo que han sido estos 50 años para Los Gofiones y para la sociedad de la que forman parte, pero se resisten a adelantar nada al respecto hasta el día 22.



Sí adelantan que probablemente habrá un guiño a su primer concierto, el que ofrecieron el 3 de julio de 1969 en el Teatro Pérez Galdós, con tanto éxito, que tuvieron que repetirlo 18 días después, la misma noche en la que el Apolo XI llegaba a Luna.



El director de Los Gofiones ha confesado hoy que los veteranos del grupo siempre bromean sobre el carácter histórico de aquella noche del 21 de julio parafraseando al propio astronauta Neil Armstrong: "Fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para Los Gofiones".



En aquellos dos primeros conciertos, componían Los Gofiones Totoyo Millares, Fernando Guerra, Luis Jorge Millares, Pedro Martín, Juan Falcón, Manolín Padilla, Perico Lino, Fernando Guerra, Ciro Morales, Paco Ruano, Nano Doreste, Paco Sánchez, los hermanos García-Beltrán, Roberto Hernández, los hermanos Emilio y Pepe López, Quino Rodríguez, Manolo González, Sergio Bermúdez, Francisco Sánchez, Felipe Quintana, Juan Antonio Falcón, Esteban Guerra de la Torre, Francisco del Rosario, Rafael Izquierdo y José Esteban Martín, con el poeta Pedro Lezcano como maestro de ceremonias.



El director escénico de los últimos espectáculos del grupo, Mario Vega, ha explicado que algunos de ellos, o sus descendientes, estarán en las primeras filas del Teatro Pérez Galdós en el concierto del día 22, en el que todos tendrán que hacer un esfuerzo "para que no se note el nudo en la garganta" al recordar a uno de aquellos fundadores, Perico Lino, que no ha llegado por semanas a vivir en primera persona este 50 aniversario.



No obstante, el presidente de Los Gofiones también ha enfatizado que una de las virtudes del grupo ha sido saber renovarse y abrirse a sangre nueva, a incorporaciones que garanticen la continuidad de su trabajo y lo conecten con sensibilidades distintas, siempre desde el apego a la música canaria de raíz.



Tras pasar por el Teatro Pérez Galdós, el espectáculo "50 años por ti" girarán por todas las islas de Canarias, incluida La Graciosa, y recalará en Madrid, en septiembre, y Galicia, en octubre.