El músico catalán Edu Comelles estrena este miércoles el ciclo 'CAAMSonora'

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria arranca la segunda edición del ciclo CAAMSonora con el artista catalán residente en Valencia Edu Comelles, que ofrecerá este miércoles a partir de las 20.00 horas una actuación en directo y un taller sobre microfonía.



La acción sonora de Edu Comelles tendrá lugar en el cubo central del edificio principal del CAAM, donde presentará su último álbum Agost, con un adelanto de nuevas composiciones.



La actuación en directo tiene entrada libre para todos los públicos, y en su sesión el artista trabajará sobre versiones improvisadas de fragmentos de sus lanzamientos discográficos, combinando grabaciones de campo con otros sonidos y conceptos, que se ampliarán durante el taller que Comelles imparte esta misma semana, los días 5 y 6 de abril.



Edu Comelles es creador sonoro, músico y gestor cultural, involucrado en diversos proyectos musicales, expositivos, curatoriales o educativos.



Su obra se ha podido ver y escuchar en centros de arte como el Reina Sofia de Madrid, LABoral de Gijón, Tabakalera (Donosti), Espai Rambleta, Bombas Gens en Valencia; Lo Pati en Amposta; CCCB, Caixaforum o Arts Santa Mónica en Barcelona, además de en certámenes como Ars Electrónica en Áustria, el Festival Tsonami en Chile o en el MAMM en Medellín Colombia entre muchos otros.



El catalán inaugura el ciclo CAAMSonora, dirigido por el artista visual y sonoro grancanario Paco Rossique, en una iniciativa que pretende acercar al público el arte sonoro y las diferentes estéticas o disciplinas que usan el sonido y los conceptos como materia de exploración y como materia sonora para sus composiciones u organizaciones de sonido.



El programa continuará con el artista madrileño José Iges, el próximo día 27 de abril.