El concierto de 'Anhelo' cierra el I Jazz Global Concerts de Fábrica La Isleta este miércoles

Fábrica La Isleta clausura su I Festival Jazz Global Concerts con Anhelo, nuevo proyecto del pianista y compositor Héctor Matacherry, este miércoles día 30 de agosto a las 21.00 horas. Séptimo y último concierto programado en este Festival por el que han desfilado relevantes propuestas de artistas, tanto internacionales como nacionales y canarios, tales como Calima Sextet, Alizulh, la presentación de Remember Me, de Marhands (Mar Vilaseca) acompañada por Jaume Vilaseca al piano; No Way Back, del saxofonista Gerry López presentado a quinteto; Bending Line Trío, integrado por Luis Sánchez Guerra, Tuomas J. Räsänen y Kai Gibson, y la propuesta de La Banda del Recital con Augusto Báez, Akior García y Carlos Meneses.

En lo que a este próximo concierto se refiere, «Anhelo» es un trabajo en el que Matacherry se ha sumergido en sus composiciones más recientes incluyendo una mezcla de cuerdas, piano, sintes y sonidos de ambiente, creando así una atmósfera muy personal que invita al oyente a desarrollar una escucha profunda. El pianista autodidacta y compositor es conocido por tocar en proyectos como Zumurrud, Neuredim, Clavius y Budur. Años atrás impresionó con «Piezas Tardías», su primer álbum en solitario que presentó en el Festival Internacional El Mundo en un Piano en el auditorio Alfredo Kraus que suma a otros auditorios tales como el del conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, llegando a compartir escenario con pianistas tales como Ricardo Curto y Salomao Soares, entre otros. Para esta ocasión, en el concierto «Anhelo», cuyas entradas ya están disponibles en venta anticipada en la web de Fábrica por un importe de ocho euros, el piano de Héctor Matacherry estará acompañado por Nelson Saavedra, al chelo y sintetizador, además de otros artistas invitados.

Además, en la programación estable de Fábrica La Isleta y dentro de su Ciclo Tributos, el jueves día 31 a las 21.00 horas, la banda Crossfire presenta «Brit Pop», un subgénero del rock alternativo nacido a principios de 1990 en el Reino Unido, caracterizado por la delicadeza del sonido y la simplicidad de las canciones, rindiendo homenaje a grupos y artistas como Robbie Williams, Oasis o Phil Collins.

De otra parte, Fábrica La Isleta acogerá el concierto de Muerdo el viernes día 1 a las 22.00 horas mientras que el sábado, a las 23.00 horas, abre las puertas a uno de los eventos de música electrónica referentes de la capital grancanaria con Inerce; un reestreno tras un largo paréntesis contando con el madrileño Sevenjune (Stil vor Talent), cabeza de cartel, acompañado de Yeray Letier, Aday Vega y la prometedora She que harán las delicias de los oídos más exigentes.

Y para cerrar la semana, el domingo día 3 a las 20.00 horas, antesala de la Underground Jam Session, un especial Jazz Entre Amigos con Resoulution, una banda cargada de soul que con la colaboración de la extraordinaria voz de Moneiba Hidalgo hará las delicias de todo el público presente. Sus integrantes, además de la mencionada Moneiba, son: Nayra Carrasco, voz; Ugo Arnoldo, piano; Ernesto Rossger, guitarra; Jose Carlos Cejudo, bajo, y Fredy Sánchez, batería.

Como siempre, los relacionados, así como todo el conjunto de la programación diaria de Fábrica La Isleta está ampliamente informada en su web donde se pueden adquirir las entradas de forma anticipada y a menor precio. Todos los eventos se celebran en su nueva sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con fácil aparcamiento. Un centro de aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina proyectó en memoria de su querido amigo músico, y otra aula, de considerables dimensiones, que alberga el nuevo escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas. Instalaciones de lujo para disfrutar de los descritos y mucho más.