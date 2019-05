Birkins presentan ‘You Are Not Alone’ en la edición 2019 de Primavera Sound en la mejor de las compañías

Birkins presentan este viernes 31 de mayo su último trabajo, You Are Not Alone como parte de la programación oficial del prestigioso festival Primavera Sound.

Será un concierto muy especial en el que dos de los cantantes que colaboraron en el disco se subirán al Your Heineken Stage del Parc del Forum.

Ambos artistas interpretarán junto al grupo canario varios de los temas incluidos en ese último LP, una reinterpretación del clásico de David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.

El concierto está programado en el escenario Your Heineken Stage para las 18.30 horas del viernes y anunciado en el programa oficial del festival como Birkins featuring Ken Strinfellow play Ziggy Stardust.