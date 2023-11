Fábrica La Isleta inaugura ‘Jazz, vinos y quesos entre amigos’

Fábrica La Isleta, con su programación estable de eventos de lunes a domingos, continúa con propuestas que le la hacen un espacio referente de la cultura y el entretenimiento de la capital grancanaria. Apuestas tales como el novedoso Jazz, vinos y quesos entre amigos que pasarán a ocupar la tarde noche de los domingos arrancando desde las 18.00 horas, sus nuevos ciclos de Sábados de Terraceo con conciertos en acústico o su nuevo Ciclo de Tributos de los jueves, componen su novedosa programación amén de sus destacados y habituales conciertos o festivales tales como los programados Noche de Reggae este viernes, el concierto de Cira Rodríguez, La Voz del Teide o el concierto de Antiplancton enmarcado en el XVIII Festival de Músicas Alternativas de Canarias.

Así, y siguiendo un orden cronológico, este jueves día 2 de noviembre arranca un nuevo Ciclo de Tributos con la banda Outcesticide homenajeando a Nirvana. Outcesticide, nacida en el año 2012, está integrada por músicos de diversas formaciones musicales canarias que se unen para recordar sobre las tablas legendarios temas de Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl. Ahora, vuelven a reunirse para repasar y hacer disfrutar al público de los cuatro trabajos de estudio del icónico trio de Seattle, haciendo hincapié en su repertorio de los años 1989 a 1992. Como cada jueves de tributo, el concierto será a las 21.00 horas con entradas disponibles en venta anticipada en la web de Fábrica por un importe de diez euros o de trece si se adquiere ya en puerta.

Cambiando de registro, este viernes días 3, llega la Noche de Reggae organizada por Reggae Aborigen y Fábrica La Isleta, con un concierto especial a cargo de la Gran Canaria Reggae Foundation con su formación al completo. La noche también contará con invitados especiales y con la mejor selección de Reggae&Dub de la mano de Fa Selectah. Gran noche que los numerosos seguidores del género podrán disfrutar desde las 21.00 horas y cuyas entradas anticipadas están disponibles por un importe de diez euros.

Por otra parte, el sábado llegará con triple propuesta. Para empezar, de 18.00 a 20.00 horas, primera cita de los ‘Sábados de Terraceo’ para este noviembre que inaugura con los estilos latino y pop del Dúo Suecuba con Reynier Mariño y Elisabeth. Una apuesta de música en acústico con la que disfrutar al aire libre en el mejor de los ambientes y que permitirá a los asistentes un contacto directo con los músicos, siempre previo al inicio del concierto. Las entradas se mantendrán en un precio de cinco euros incluyendo en la misma una cañita y pincho de bienvenida. Posteriormente, a las 20.30 horas, sobre el escenario de Fábrica La Isleta, concierto de Cira Rodríguez, La Voz del Teide que presentará su nuevo sencillo La Violeta del Teide sumergiéndose para ello en leyendas e historias de otros tiempos. Además, en su concierto reinventará los boleros clásicos dotándoles de un giro contemporáneo, melodías románticas con una energía fresca y vibrante. Y a las 22.00 horas, enmarcado en el XVIII Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC 2023) y con entrada gratuita previa reserva en la web de Fábrica La Isleta, concierto de Antiplancton, excelentes creadores de atmósferas sonoras donde la nebulosa atraviesa la quietud y a la inversa; banda en la que los canarios forjan su identidad sonora con la mezcla de sintetizadores analógicos, el nervio de sus guitarras y un sonido único y envolvente. «Otros cuerpos», su nuevo álbum que navega entre el Indie y el Krautrock, ha sido producido por Raúl Pérez (La Mina) y mezclado por Manuel Cabezalí (Havalina), y ambos, han completado y amplificado la visión que tenía la banda del repertorio de este LP.

Finalmente, Jazz, Vinos y Quesos Entre Amigos es como se denominará a partir de este domingo día 5 de noviembre la nueva propuesta de Fábrica La Isleta para acabar de la mejor manera cada semana. Cada domingo de noviembre, la jornada dará comienzo a las 18.00 horas con consumición de vino y quesos canarios para dar paso al concierto de las 20.00 horas que este domingo inaugura Pino Quimont Quinteto, a su vez antesala de la Underground Jam Session que comenzará a partir de las 21.30 horas como viene siendo habitual. Obedeciendo a la variedad propuesta, se puede optar a tres tipos de entradas: la más completa que incluye queso, vino, concierto y jam session (13.50€), la correspondiente a concierto con copa de vino (10€) o únicamente la jam por importe de cinco euros.

En lo que a Pino Quimont se refiere, hablamos de una apasionada del estudio de la voz, la experimentación con los recursos y técnicas vocales, y la fusión con la sonoridad de los distintos estilos musicales, para la improvisación vocal. Entre sus referentes, cantantes como Betty Carter, Sarah Vaughan, Bobby McFerry, Ella Fitzgerald, All Jarreau, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling, María Joao, Luciana Souza o Youn Sun Nah, entre otros. Desde hace más de una década participa en distintas formaciones y proyectos musicales con repertorios de jazz, funky, blues, bossanova o bolero junto a músicos canarios. En 2022 presentó su primer trabajo discográfico, Jazz Essence, que contiene composiciones propias. Para su concierto de este domingo, Quimont ha preparado un repertorio muy especial que abarca diferentes estilos musicales como el Swing y el Jazz y que subirá a escena acompañada de Jose Alberto Medina al piano, Ernesto Rossger a la guitarra, Carlos Meneses al contrabajo y Fredy Sánchez a la batería.

Y ya como avance de la próxima semana, Lunes en Vivo con el Trío Ay, Dios!! Podcast en directo de Pámbale para el martes día 7; nueva entrega de las Talents Jam Session de los miércoles con Demián Band; Tributo a las Divas del Pop como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga o Christina Aguilera, el jueves a las 21.00 horas; concierto The Papas and The Mojo para el viernes seguido de Guateque Salsero SBK; ‘Sábados de Terraceo’ con concierto en acústico desde las 18.00 horas además de nuevo encuentro de ‘Jazz, Vinos y Quesos Entre Amigos’ también desde las 18.00 horas del domingo día 12, entre otros.

Las entradas para los eventos relacionados y demás programados en Fábrica La Isleta están disponibles en venta anticipada - y a menor importe que el del mismo día de cada evento -, en su web. Todos ellos tienen lugar en su sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, y que cuenta con fácil aparcamiento.