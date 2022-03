Gran Canaria acoge el estreno absoluto de ‘La Indiana’, una obra teatral sobre Antoñita, la mujer que trajo a las islas la semilla del rábano

La Casa de Colón acoge el estreno absoluto del monólogo teatral La Indiana, escrito, dirigido e interpretado por la actriz canaria Saida Santana. La obra narra la lucha de una mujer canaria emigrante en Cuba a principios del siglo XX. Santana se pone en la piel de su bisabuela, Antonia Alemán, para reivindicar su independencia y libertad como campesina en un mundo de hombres. El citado estreno tendrá lugar el día 17 de marzo, a las 19:30 horas.

La obra, que solo ha podido estrenarse hasta ahora en streaming, logró gran éxito durante su visionado durante el Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York, en el año 2020. Ahora por fin se podrá disfrutar por primera vez en directo en la Casa de Colón, con entrada gratuita, previa inscripción en el enlace habitual de las actividades que organiza el centro museístico.

“Este monólogo está basado en la vida de mi bisabuela, Antonia Alemán Navarro, la indiana, una mujer libre e íntegra”, explica la promotora e intérprete de la iniciativa teatral, la actriz canaria Saida Santana. Efectivamente, Antonia fue una de tantas campesinas canarias que emigraron a Cuba en busca de un futuro mejor. Ella retornó una década después, “rota de dolor con cinco hijos y sin marido”, detalla Santana. “Reivindicó su independencia y libertad como campesina en un mundo de hombres. Se negó a casarse de nuevo, y no solo sacó adelante sus más de tres fanegadas de tierra, la ganadería y a sus cinco hijos, sino que comercializó y distribuyó en Canarias la semilla del rábano, lo que ayudó a salir de la pobreza a muchas familias”. Fue así como Antoñita, la indiana, como la apodaron los agricultores de la época, se ganó el respeto de todos

Viaje emocional y reivindicativo

A lo largo de 65 minutos Santana hace un viaje emocional y espacial por los momentos clave en la vida de Antoñita, la indiana: una desoladora despedida de sus padres en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, la alegría y el flirteo con su amado Juan en la descamisada de millo, divertidas conversaciones con su hermano en la tierra de Hoya de Parrado que la vio nacer, o el viaje en tren desde La Habana a un pueblo cercano a Jagüey Grande, en Cuba.

A los momentos luminosos se unen otros más oscuros, como la muerte de su amado y un desolador viaje de vuelta en tercera clase sola y con cinco hijos en el vapor Balmes. Después, el reencuentro con sus padres y su lucha por ser respetada como agricultora y ganadera en un mundo de hombres marcan los puntos culminantes de la representación.

En el proceso de documentación para el montaje de esta obra Santana ha contado con sus propios recuerdos de la indiana, que murió cuando ella tenía 6 años, y con los testimonios directos de su padre, Juan Santana Alemán, quien se crió con ella y recibió toda su sabiduría y legado de libertad. “Todo lo que relato es cierto. Mi padre me ha ayudado mucho rescatando fechas, vivencias y documentos, de archivos y de su memoria. Compartir con él este proceso de reconstrucción de la memoria familiar ha sido un gran regalo para mí”, explica emocionada Santana, quien añade que solo se ha permitido alguna licencia poética que no afecta en absoluto a la verdad del relato.

La supervisión de dirección y diseño de iluminación ha estado a cargo de la directora y actriz Paulina Gálvez, el sonido y ambientación sonora a cargo de Vicente Sanz de León y la escritura ha contado con la supervisión dramatúrgica de Fernando Calzadilla. El texto teatral ha contado con la ayuda para la creación de textos teatrales 2020 de la Comunidad de Madrid. Además, para llevar a cabo este proyecto Saida Santana obtuvo en el 2018 una residencia de investigación en el Centro de Estudios Canarias-América del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Bajo la tutela de la doctora María Hernández Ojeda, cofundadora del CECA, Santana entrevistó a diversos cubanos descendientes de canarios.

Saida Santana. Actriz

Saida Santana (Las Palmas de Gran Canaria) es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Periodismo, Máster en Artes Escénicas y Coaching. También es docente de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio de Nebrija de Madrid y en la New York Film Academy en Los Ángeles. A caballo entre EEUU y España destacan sus trabajos en cine en la película de Rolando Díaz La vida según Ofelia, La Llorona, de Sara Mazkiaran, De Bares y Con Esperanza, rodada en Los Ángeles. En televisión ha participado en las series, Cosita Linda (Venevisión-Miami), Todos ahhh cien, o El Juramento de Puntabrava, así como la recién premiada con un Emmy a mejor serie de habla no inglesa, La Reina del Sur 2 (Telemundo NBC).

También ha presentado programas de televisión tales como 40 años de TVE en Canarias o Ida y vuelta. Fue coordinadora de guion en el programa de entrevistas de TVE ‘En noches como ésta’ y ha sido guionista de varios medios que incluyen Telemundo, en el que destaca su tv movie Milagro en la cocina. Es colaboradora habitual de la revista de lujo www.azureazure.com y del periódico quincenal I am not your boring newspaper, de Miami.

Desde que debutó en el Teatro María Guerrero de Madrid ha pisado los más variados escenarios. En sus creaciones personales destacan Poemas visuales: Una Josefina del siglo XXI, Dentro o Melocotón en almíbar, exhibidos en el Centro Cultural Español de Miami, la Borders Gallery, la Universidad Central de Nueva York (Hunter College), Casa-Museo Pérez Galdós, La Nacional de Nueva York y el Centro Cultural de México en Los Ángeles. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y de Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artist (SAG-AFTRA).