Marcus Miller presenta en Canarias su nuevo disco con todas las entradas vendidas

Marcus Miller regresa a Canarias en el marco del Festival Internacional Canarias Jazz & Más para presentar su nuevo disco, Laid Black, en dos conciertos para los que ya no quedan entradas y que se celebrarán mañana martes 12 en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, y el miércoles 13 en el Teatro Leal de La Laguna (20.30 horas en los dos casos). Calificado como uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, Miller sigue en la cima de su carrera después de más de 30 años y tras haber ganado dos premios Grammy, el Premio Edison 2013 a la Trayectoria en el Jazz (Holanda), la Victoire du Jazz 2010 (Francia) y haber sido nombrado en 2013 Artista por la Paz de la UNESCO.

Su característico sonido de bajo puede escucharse en un catálogo ilimitado de éxitos musicales, desde Just The Two Of Us de Bill Wither hasta Never Too Much de Luther Vandross, pasando por canciones de Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John y Bryan Ferry, por nombrar algunos. Con su estilo distintivo -una combinación única de funk, groove, soul y pura habilidad técnica-, Miller ha sido calificado como uno de los bajistas más significativos del jazz, R&B, fusión y soul. La revista Bass Player lo incluye en su lista de los diez bajistas más influyentes de esta generación.

En su proyecto actual, Laid Black, encontramos a Miller incorporando elementos más actuales y urbanos en su música, desde el Trap, el Hip-hop, el R&B hasta el Gospel. Sobre esta música, Miller dice que «después de Afrodeezia, donde viajé mucho por todo el mundo, pensé que sería genial traer algunas de las influencias de nuestro tiempo que estaba escuchando aquí en casa a la mezcla». El álbum cuenta con actuaciones especiales de Trombone Shorty, Kirk Whalum, Patches Stewart, Take 6, Jonathan Butler y la vocalista invitada Selah Sue. La formación con la que se presentará en Canarias está formada por Marcus Miller (bajo, clarinet bass), Russell Gunn (trompeta), Julian Pollack (teclados), Donald Hayes (saxo) y Anwar Marshall (batería).

El programa de conciertos de esta 31ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más propone además las actuaciones de Barencia el martes 12 en La Granja (Santa Cruz de Tenerife) y miércoles 13 en el Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran Canaria); Pepe Rivero & Ángela Cervantes con su show ‘Olas y Arenas’ el jueves 14 en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria); Alexis Alonso Ensemble el jueves 14 en el Espacio R (Santa Cruz de Tenerife); y JM Churchi & Son de la Tierra el mismo día en el Café Teatro Rayuela (Santa Cruz de Tenerife).

Barencia es una ciudad imaginaria, un punto a medio camino entre Barcelona y Florencia. Es una fusión singular de diferentes tradiciones, una alquimia mágica que crea un espectáculo de encuentro entre la música y el baile, entre el flamenco y el jazz. Xavi Torres, uno de los pianistas catalanes con más proyección del jazz europeo, se une al batería florentino Bernardo Guerra, conocido por su colaboración estable con Stefano Bollani, y al joven contrabajista Michelangelo Scandroglio, uno de los talentos emergentes de la escena italiana. Las composiciones atraen el baile de Karen Lugo. Valiente, creativa y original, la mejicana es una bailaora galardonada por su innovadora investigación sobre el flamenco. Su bagaje también en danza contemporánea transporta al grupo hacia nuevoshorizontes.

Después de cumplir con este segundo fin de semana, el festival se adentra en dos semanas de conciertos diarios hasta su finalización el 24 de julio, muchas jornadas de jazz en las que pasarán por el festival artistas de la talla de Gregory Porter, Avishai Cohen Big Vicious, Ben Wendel Quartet, Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand, Septeto Santiaguero, Fuensanta & Louis Cole, Philip Lassiter, Yusan, Pokaz Trio (Ucrania), Pepe Bao Sextet, Berta Moreno y los proyectos canarios: Gran Canaria Big Band, Ernesto Montenegro Quintet, Rayko León Quartet, JC Machado, Los Jinetes del Groove y Javier Montero Jazz Band.

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más volverá a contar con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural como principal patrocinador; los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria; Turismo de Gran Canaria; los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje, Los Llanos de Aridane, Alajeró; Arrecife y Teguise; y espacios escénicos como Auditorio de Tenerife, Teatro Leal, Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, Espacio La Granja; el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, el Paraninfo de la ULPGC, el Convento de Santo Domingo en La Laguna, Espacio R, Café Teatro Rayuela y Fábrica La Isleta.