El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival volverá a contar con zona de restauración este año

La Petanca Soul, zona de restauración del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, acogerá tres talleres, varias sesiones musicales a cargo de Sergio Miró y un concierto en la jornada de cierre protagonizado por Roc Flowers. En su sexta edición, este encuentro musical, que se celebrará del 29 al 31 de julio de 2022, contará con las voces de Chick Rodgers, Ernie Johnson, Larry Springfield, Leon Beal, Mitch Woods y Nona Brown con Anthony Paule y su Soul Orchestra en la dirección musical. El festival regresa tras dos años de obligado parón gracias al patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado la organización en un comunicado.

La Petanca Soul abrirá sus puertas al público el mismo viernes 29 a las 13.00 horas, con un servicio de restauración y zonas de descanso. Media hora después, la música sonará por primera vez en gracias a la selección musical de Sergio Miró Dj Set, protagonista también en esa jornada inaugural, a las 18.00 horas del taller titulado Historia del soul, una cuestión de alma (y de ritmo).

Músico, periodista y DJ Sergio Miró proporcionará una sesión musical contada en torno a la historia del soul, con un acercamiento de manera didáctica a algunas de las canciones y los artistas que han jugado un papel importante a la hora de desarrollar lo que hoy conocemos como música soul, desde sus inicios a partir del gospel hasta el neo-soul contemporáneo, pasando por su relación con el funk. Desde los platos de DJ o desde la batería, Sergio analizará también el valor del ritmo en este estilo, con parada especial en las aportaciones de James Brown, estrella homenajeada en la presente edición del festival.

El sábado 30, el programa repetirá hora de apertura y de nuevo sesión de DJ a cargo de Sergio Miró, y el taller a las 17.30 lo protagonizará el pianista Mitch Woods, denominado Piano Boogie Woogie en el que el respetado instrumentista guiará a los espectadores a través de una lección que muestra una variedad de patrones de boogie-woogie. Mitch Woods se centrará en las técnicas de la mano izquierda y la mano derecha. Las actividades de la zona de restauración finalizarán con una nueva selección musical a cargo de Sergio Miró a las 18.30 horas.

La jornada de cierre, el domingo 31, comenzará en la Petanca Soul desde las 11.00 horas con la apertura de los bares y zona de descanso, para dar paso una hora después al taller que compartirán Mitch Woods & Anthony Paule bajo el título de El piano Boogie Woogie se encuentra con la guitarra Jump Blues, una actividad más concreta y que complementará la desarrollada el día anterior. El Jump blues es un estilo de blues que se tocaba en los años 40 y 50 y tenía un poco de influencia del jazz. El pianista Mitch Woods y el guitarrista Anthony Paule, líder de nuestra House Band, serán los encargados de desvelar todos los secretos de este estilo para el público. A las 13.30 Sergio Miró volverá a los platos como antesala del concierto que ofrecerá Roc Flowers (14.30). El fin de las actividades estará de nuevo marcado por la selección musical de Miró.

Mitch Woods (Nueva York) es un pianista y cantante estadounidense moderno de boogie-woogie, jump blues y jazz. Desde principios de la década de 1980 ha estado de gira y grabando con su banda, los Rocket 88s. Woods llama a su música “rock-a-boogie”, y con su banda de acompañamiento ha proporcionado retrospectivamente un estilo jump blues de los años 40 y 50. Woods comenzó tocando en clubes cerca del campus de Buffalo de la Universidad Estatal de Nueva York. Se mudo a San Francisco en 1971.

Originalmente estudió jazz y música clásica, pero tras mudarse a la costa oeste, Woods comenzó a tocar jump y rhythm and blues. En 1984, Blind Pig lanzó el álbum debut de Rocket 88s, la banda que había formado con HiTide Harris cuatro años antes. Steady Date with Mitch Woods & His Rocket 88s dio lugar a una gira nacional de conciertos, incluido el Festival de Blues de San Francisco en 1985, así como a varios compromisos europeos. En 1988, publicaron su segundo LP, Mr. Boogie's Back in Town.