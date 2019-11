La memoria musical de las mujeres afganas toma el escenario de Womad

La memoria musical de las mujeres de Afganistán toma la noche de este viernes el festival Womad de Las Palmas de Gran Canaria, con los sonidos de raíz heredados de sus antepasados por la cantante Elaha Soroor, pasados por el tamiz de influencias clásicas y jazz del colectivo londinense Kefaya.



Con permiso de la veterana cantante brasileña Dona Onete, la llamada Reina del Carimbo, Kefaya & Elaha Soroor representan la principal apuesta del cartel del gran festival de las músicas del mundo en la segunda jornada de esta edición en Gran Canaria.



Procedentes de un país cuya imagen lleva años lastrada por el fanatismo religioso y el terrorismo, los temas que la afgana Elaha Soroor interpreta en esta colaboración con Kefaya buscan mostrar al público la riqueza de una tradición musical ligada a las mujeres, con toda la belleza y matices de su idioma natal, el persa.



"De alguna manera, estas canciones reflejan mis recuerdos y las experiencias de la mujeres que viven en Afganistán", ha señalado Soroor, en una conferencia de prensa previa al concierto.



Song of our mothers (Canciones de nuestras madres), el álbum que van a defender esta noche Kefaya y Elaha Sooror en el parque de Santa Catalina, conecta de forma directa con el espíritu de Womad: música de raíz, abierta a todo tipo de influencias.



De hecho, en él, la tradición que aporta Soroor se mezcla con las influencias de jazz, clásica y hasta de música india que caracterizan a Kefaya, el colectivo musical que lideran Al MacSween y Giuliano Modarelli, para convertirse en un producto diferente.



Hasta la propia biografía de la cantante es un compendio de espíritu mestizo del que hace gala del Womad en todas sus sedes y ediciones: nacida en Irán en una familia de refugiados afganos, miembro de una minoría étnica (los hazaras), activista feminista en un país marcado por el fanatismo que impusieron los talibán y hasta cantante pop en un concurso de televisión (Afghan Star).



Su concierto llegará junto antes del plato fuerte de la noche, el recital de la brasileña Dona Onete (Cachoeira do Arari, 1939), que interpretará temas de "Rebujo", su último trabajo, definido como una carta de amor a la ciudad en la que vivió en su infancia, Belem.



Onete es toda una referencia musical en país, cuyo primer disco llegó relativamente tarde, a los 73 años, "Feitço Caboclo".



La noche de este jueves también recoge otros estilos bien diferentes, como el de Sonido Tupinamba, alter ego de la dj argentina residente en Barcelona Julia González.



Fundadora del Poly Rythmo Club, González mezcla influencias tropicales con música disco, funk, boogie y house, de procedencia de lo más dispar, de África a Manhattan.



"Voy a presentar una sesión que intenta reflejar la música de sitios diferentes: el Cabibe, Brasil, Colombia, África, algunos lugares de Oriente Medio", ha comentado la dj, convencida de que el público del Womad pasará un buen rato con ella esta noche.



Y lo dice alguien que no es nueva en el Womad, sino que ya tiene en su currículum el haber pasado por este festival, en su edición de Inglaterra, con su peculiar propuesta musical.



Poco antes, tocará bailar con Novedades Carminha, grupo de Santiago de Compostela que presume de un pop sin prejucios para el que la llamada del Womad fue toda una sorpresa, según ha reconocido este viernes su cantante, Carlos Pereiro.



Este noche, a los gallegos les tocará presentar Ultraligero, su último trabajo, un disco en el que el grupo transita también por estilos diferentes, con su cóctel de música de baile y humor.



En palabras de su guitarrista, Xavi González, Novedades Carminha llega al Womad dispuesto a hacer que "la gente baile" y que, durante un rato, "se olvide de su vida de mierda".



La aportación canaria del día corre a cargo de Birkins, con You are not alone, una revisión del clásico de David Bowie en la que el grupo da rienda suelta a su visión de la música: rock, psicodelia y letras en inglés, francés y español, pero muy pegadas a su forma de ser isleña, ha explicado su cantante, Cristina Santana.