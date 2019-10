La película canaria 'La Estrategia del Pequinés', nominada a 18 premios Goya

La película canaria La estrategia del pequinés, estrenada el 31 de mayo, ha sido seleccionada para 18 candidaturas en los Premios Goya que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, y que serán entregados en Málaga el próximo 25 de enero.



La estrategia del pequinés opta a nominaciones en las categorías de Mejor Actriz y Actor Protagonistas, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y Actor de Reparto, Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Arte, Mejor Canción Original, Mejor Maquillaje, Mejor Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Fotografía, Efectos Digitales o Mejor Dirección de Producción, entre otras, ha informado este domingo Zanzíbar Producciones.



Está protagonizada por Kira Miró, Unax Ugalde (que obtuvo el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de San Benedetto), Jorge Bosch, Enrique Alcides, Pep Jové, Ismael Fritschi, Ruth González y Víctor Formoso.



La producción se rodó íntegramente en la isla de Gran Canaria (en lugares como la Caldera de Bandama o la playa de Tufia) y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y adapta la novela del mismo título de Alexis Ravelo, ganadora del Premio Hammett de la Semana Negra de Gijón en 2014, así como de otros premios como el Novelpol, el Premio Tormo, o el Premio Lee Misterio al mejor personaje femenino.



La producción fue realizada con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria, tanto en forma de patrocinio como de asistencia al rodaje, a través de la Gran Canaria Film Commission, con la colaboración de Televisión Española y Televisión Canaria, y con la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).



“La estrategia del pequinés” cuenta la historia de un golpe audaz, realizado por un grupo de gente a quienes la vida no ha tratado como esperaban.



El Rubio dejó de delinquir años atrás, pero la grave enfermedad de su mujer le hace replantearse las cosas cuando Júnior, un distribuidor local de droga, le propone atracar al testaferro de sus jefes en Gran Canaria.



Para organizar el asalto, el Rubio llamará a su amigo Tito “el Palmera”, un parado de larga duración cuyo sueño es abrir un bar y que fue su pupilo, y a Cora, una prostituta de lujo que sospecha cercano el momento en que se esfumen sus encantos. Juntos darán el “palo”, pero al final las cosas se torcerán, y gente muy poderosa y enfadada entrará en el juego. Y eso es siempre muy peligroso.



En el equipo técnico, mayoritariamente canario, el guión fue escrito al alimón por Elio Quiroga y David Muñoz (“El espinazo del diablo”) sobre el argumento original de Alexis Ravelo.



La producción fue dirigida por Ian Stewart, y cuenta con dos canciones originales compuestas por Alejandro Ramos (“Superalejandrito”), así como música del propio Alejandro Ramos, Brutalizzed Kids, Juan Belda y Elio Quiroga. El director de fotografía fue Juan Antonio Castaño (“La isla interior”), con etalonaje de Régis Barbey (“No-Do”), mientras que la dirección de arte corrió de la mano de Sergio Hernández (“Fotos”).



El diseño de sonido es de Charly Schmukler (“Las brujas de Zugarramurdi”), el montaje ha sido obra de Luis Sánchez-Gijón (“La hora fría”), el vestuario de Antonella Camponeschi (“Rambo V: last blood”), el maquillaje de Beatriz Faura (“Sirena negra”), y los productores son Margaret Nicoll (“The mystery of the king of kinema”), Ann Hernández, Alsira García Maroto, Jorge Gimeno Suárez, Iván Monzón López, Jérôme Debève y Juan A. Ruiz, de La Huella FX. Todo un excelente plantel que ahora opta a las candidaturas a los Premios de la Academia de Cine.