Los Pet Shop Boys se estrenan en Canarias con dos conciertos este verano

El dúo británico Pep Shop Boys ofrecerá este verano sus dos primeros conciertos en Canarias en 30 años de carrera: el 14 de julio en Puerto de la Cruz (Tenerife) y el 16 del mismo mes en Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado este viernes la productora New Event, el primero de los conciertos tendrá lugar en el campo de fútbol de El Peñón y el segundo se celebrará en el Gran Canaria Arena.

Neil Tennant y Chris Lowe llegan a Canarias inmersos en la gira Dreamworld, en la que repasan los grandes éxitos de su discografía.

Las entradas para estos dos conciertos pueden adquirirse en www.newevent.es y www.entradas.com.

Hasta la fecha, han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Desde 1984 (año en que debutaron) 40 de sus sencillos han alcanzado el Top 20 y 22 en Top 10 en Reino Unido, además de cuatro número uno: West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind y Heart.​ Sus éxitos los llevaron a liderar lo que se conoció como la segunda invasión británica.