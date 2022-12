Profesionales del sector audiovisual participarán desde el lunes en unas jornadas de coproducción internacional en La Laguna

El Clúster Audiovisual de Canarias y la Sociedad Canaria de Fomento Económico del Gobierno de Canarias (PROEXCA), adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, han organizado las Jornadas de Coproducción Internacional que comienzan el lunes, 12 de diciembre, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). En estas jornadas participarán destacados profesionales nacionales e internacionales del sector en Canarias, España y del panorama internacional. Los trabajos de tres de estas productoras optan a los Premios Goya 2023: las películas Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, de 3 Doubles Producciones (Tenerife) y Unicorn Wars, de Abano Producions (Galicia), están nominadas como Mejor Película de Animación; y El agua, de la productora Alina Film (Suiza), opta al premio a la Mejor Dirección Novel (Elena López Riera) y a la Actriz Revelación (Luna Pamies).

“En los últimos años, las coproducciones internacionales han ido ganando fuerza y son muchos los proyectos cinematográficos que nacen con una visión de colaboración entre varios países, bien porque se produce de forma orgánica o porque se configura como un instrumento financiero, donde la productora puede tener un rol mayoritario o minoritario. Hacer cine implica armar un puzle de pasiones, intereses, colaboraciones. Un encaje de fuerzas creativas, técnicas y económicas que permiten levantar proyectos tanto a nivel nacional como internacional”, explican desde la organización.

Estas jornadas de Coproducción Internacional permitirán complementar la aproximación teórica sobre la coproducciones internacionales, en un marco general (Nina Frese), y en el específico legal (Isabel Mariscal), junto con el aprendizaje basado en la experiencia compartida de productoras canarias, como 3 Doubles Producciones, coproductores de Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (2022); 4 días antes de Navidad, cuyo estreno está previsto en diciembre de 2023 y El Viaje Films, coproductores de Blanco en Blanco (2019), Matadero (2022). Además de otras nacionales, de la mano de Chelo Loureiro, como Unicorn Wars (2022), Valentina (2021); Alina Films, coproductores de El Agua y El año del descubrimiento.

Este encuentro está dirigido a profesionales que se dediquen a la producción cinematográfica o que quieran ampliar su ámbito laboral en este tema, con experiencia o no en las coproducciones internacionales, el alumnado de ciclos y carreras universitarias y personas con interés en esta temática. Las inscripciones, que se pueden realizar en la web: http://webclac.org/jornadascoproduccioninternacional, tienen un coste general de 100 euros, para asistir a todas las sesiones, y 25 euros por cada sesión suelta. Los socios del Clúster Audiovisual de Canarias, estudiantes y personas desempleadas tendrán un precio especial: 60 euros, para todas las sesiones, y 15 euros por cada sesión.

El programa

Las jornadas comienzan el lunes, 12 de diciembre, con la ponencia Introducción a la coproducción internacional, a cargo de Nina Frese (Pandora Film Produktion). El martes 13 de diciembre se analizarán ‘Los aspectos legales de la coproducción internacional. El marco para que todo pase, con la intervención de Isabel Mariscal (Singular Law).

El miércoles, 14 de diciembre, se tratará la situación actual en la mesa Coproducir desde Canarias, nuevas ayudas y herramientas, a cargo de Francisco Moreno, administrador único de la Radio Televisión Canaria; Pedro Carballido, técnico del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y Pedro Monzón, director de la División Promoción Exterior de PROEXCA.

Seguidamente, Darío Sánchez (3 Doubles producciones) tratará la situación de las Coproducciones internacionales de animación desde Canarias y José Miguel Viña y Jairo López, (El Viaje Films) harán un recorrido por las coproducciones internacionales, desde El Viaje Films. En la última jornada, 15 de diciembre, se hablará sobre La coproducción internacional en proyectos de animación: una oportunidad y aprendizaje, con Chelo Loureiro (Abano Producions). Para finalizar, Eugenia Mumenthaler y David Epiney (Alina Film) contarán su experiencia en la coproducción internacional.

Los ponentes

Nina Frese se unió a Pandora Film en 2014, para supervisar el desarrollo de proyectos y administrar la parte alemana de las coproducciones internacionales, de todos los proyectos del cofundador de la compañía, Reinhard Brundig. Desde 2017, también desarrolla y coproduce sus propios proyectos. Anteriormente, Nina Frese desarrolló la distribución de largometrajes y documentales. Fue alumna de Media Business School y trabajó en Alemania, Reino Unido, Francia y España. De 2008 a 2013 dirigió Flux Film en España y produjo varios cortometrajes y documentales que se han exhibido en festivales de todo el mundo, además de desarrollar varios largometrajes y trabajar como consultora para productoras, instituciones y festivales de cine.

Isabel Mariscal cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado con destacados directores, guionistas y productores nacionales e internacionales, y ha asesorado en la producción de más de 200 proyectos audiovisuales, incluyendo largometrajes, documentales y series de TV. Es profesora de legislación audiovisual en EICTV y en la Universidad Carlos III de Madrid.

Darío Sánchez tiene más de 13 años de experiencia en la industria de TVC, Cine y videojuegos. Trabajó como productor asociado de El Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, largometraje coproducido por The Thinklab Media y Gordon Box, en asociación con 3 Doubles Producciones. Fue productor de Momonsters, una serie de TV en 3D, coproducida con Big Bang Box, KD Productions, Antaviana Films y RTVE, y como productor ejecutivo en Winnipeg, semillas de esperanza, largometraje 2D/3D coproducido con El Otro Films (Chile), La Ballesta (España) y Marmita Films (Francia). Los estudios de animación en 2D y 3D de 3 Doubles Producciones, con sede en Santa Cruz de Tenerife, han producido los largometrajes Inspector Sun and The Course of The Black Widow, junto a The Thinklab Media y RTVE, y se ha asociado con la empresa canadiense, Groupe PVP y Capitán Araña, para la película de animación Four Days Before Christmas. Entre sus proyectos en desarrollo, figuran las series 2D Kukuxumusu, El Libro de los Sueños y el largometraje ‘Mr. Lonely.

Su producción, Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, está nominada como Mejor Película de Animación a los Premios Goya 2023.

Chelo Loureiro fundadora de Abano Producions, es una productora gallega que lleva desde 2007 apostando por la animación de autor. Entre sus trabajos destacan ‘Valentina’ (2021), ‘El sueño de sultana’ (2019), Homomaquia, Carne (2019) o Migas de pan. Unicorn Wars está nominada como Mejor Película de Animación a los Premios Goya 2023.

Eugenia Mumenthaler es licenciada en Antropología y Gestión y Políticas Culturales. Trabajó como asistente de conservación del Museo Etnográfico de Ginebra y posteriormente fundó la productora Alina Film, junto a David Epiney, en 2008. Su primer largometraje, Abrir puertas y ventanas, de Milagros Mumenthaler, ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno 2011, así como el premio a la mejor actriz y el Premio (FIPRESCI) y el Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata. Con Alina Film, también han producido el documental La clé de la chambre à lessive, que se presentó en première mundial en el festival Visions du Réel, ganando el Grand Prix SSR. También coprodujeron los documentales Une jeunesse allemande, de Jean-Gabriel Périot, que se presentó en la apertura de la competencia Panorama de Berlín 2015, y La substancia, de Lluís Galter, en coproducción con Lastor Media. La producción El agua tiene dos nominaciones a los Premios Goya 2023: por la de Mejor Dirección novel para Elena López Riera y a la Actriz Revelación, por la interpretación de Luna Pamies.

Estas Jornadas son una iniciativa del Clúster Audiovisual de Canarias y están cofinanciadas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de PROEXCA (Sociedad Canaria de Promoción Económica SA), con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, área de Cultura.