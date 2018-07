Las dos propuestas canarias del Temudas toman el barrio de Vegueta

Las dos propuestas canarias de la 22 edición del Festival del Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria (Temudas) tomarán el barrio histórico de Vegueta durante los próximos tres días, de la mano de la compañía tinerfeña Vector de Ideas y la local Ashes.



La primera de ellas presenta el espectáculo de música y video KingLMan y la segunda exhibe una muestra de circo contemporáneo y teatro físico titulada Wonderful world.



Estas dos compañías forman parte de las cinco seleccionadas mediante concurso público por el festival, que este año ha programado siete espectáculos de artistas canarios.



Este miércoles 25 de julio podrá disfrutarse en sesión única el espectáculo KingLMan a las 22.00 horas en la plaza del Pilar Nuevo junto a la Casa de Colón, que tal y como ha explicado el DJ y productor británico afincado en Tenerife Dave Watts, nace de la fusión de músicas del mundo y de diferentes perspectivas sociales, buscando ser voz de diferentes colectivos con un espectáculo abierto marcado por el acento canario.



KingLMan viene de la mano de la compañía Vector de Ideas y muestra "el espíritu de crítica social y profundidad política" que inspira la música de Watts, con "bases electrónicas, teclado, percusión, violonchelo eléctrico y sonidos nuevos", que se mezclan con el trabajo audiovisual de video mapping de Simone Martín.



El espectáculo "es una fusión de todo", compuesta por los puntos de vista "de taxistas, músicos, camareros y granjeros", ya que "todo el mundo tiene algo que expresar y explicar" a través de la música, que une "todos estos elementos", ha detallado Watts.



"En la música todos somos iguales y he querido incorporar los sentimientos, emociones y expresiones dentro de mi música", ha expuesto el músico británico, en una "crítica social de un momento en el que nos dejamos llevar por la estética, los famosos y dejamos de lado lo más importante que es vivir de la manera más sincera y honesta posible".



Tomará el relevo sobre el escenario de Vegueta el jueves y viernes a las 22.00 horas en la plaza Santa Ana Wonderful world, la propuesta de la compañía grancanaria Ashes.



La función doble del trío de artistas locales se compone como un directo potente que mezcla música y circo contemporáneo en un espectáculo de fusión de disciplinas artísticas.



Según ha expresado uno de los participantes del espectáculo, Pablo de Rada, Wonderful world es una propuesta que "une humor, comedia, drama, riesgo y ternura" en una combinación "sin filtro" que invita "a que afloren sentimientos y dando rienda suelta a la imaginación".



"En este espectáculo unimos circo contemporáneo con danza y mucho teatro físico" para "una crítica social que invita a reflexionar sobre la sobreinformación y la manipulación mediática y social actual", ha explicado de Rada.



En Wonderful world entran en juego "el sufrimiento, la alegría, el odio y el amor" para establecer "un diálogo y un juego con las emociones del público y las nuestras propias", ha añadido, en un desarrollo que plantea reflexiones desde tres personajes, que encarnan el propio Pablo de Rada, junto a Aimé Morales y Fernando Orozco.



La directora del festival, Marisol García, ha celebrado la apuesta por compañías canarias, que tiene como objetivo "mostrar el trabajo y el talento artístico de las Islas" y de esta forma "seguir cuidando e impulsando el tejido cultural propio".



Asimismo, este martes por la noche el Temudas ofrece la única sesión de The legend of the burning man de la compañía barcelonesa Insectotròpics en la plaza Santa Ana, a las 22.00 horas.