El Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus reabren sus puertas en julio con humor, música y nuevas medidas de seguridad

El Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus volverán a abrir al público en la primera semana de julio. El Teatro Pérez Galdós será el primero en abrir el telón y lo hará con Patricia Kraus y su espectáculo Pioneras el jueves, 2 de julio; mientras que en el Auditorio Alfredo Kraus, la apertura se dedicará al humor con Omayra Cazorla el día 4 de julio y Kike Pérez, el día 5 de julio, dentro del ciclo Humor en la Sala, según ha informado la Fundación gestora en un comunicado.

La Fundación Auditorio y Teatro da un paso más para volver a la normalidad ofreciendo estos tres primeros espectáculos en las salas de mayor tamaño, tanto en el Teatro como en el Auditorio, para poder mantener aforos superiores a los 200 o 300 espectadores. Para Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, “todo este tiempo hemos estado trabajando con productores y artistas para reprogramar a la vez que adaptábamos nuestros espacios a las nuevos protocolos de seguridad. No ha sido fácil, pero por fin abrimos con todas las garantías y con las mínimas cancelaciones ya que hemos conseguido aplazar la mayoría de nuestros espectáculos. Hablamos de algunos con un aforo que podría superar las 300 personas en el caso de la Sala Sinfónica”. La seguridad en esta etapa permite desarrollar la actividad cultural siempre que se cuente con butacas preasignadas, no se supere la mitad del aforo autorizado de la sala y, por supuesto, se implementen todas las medidas profilácticas y de distanciamiento social que dictan las autoridades sanitarias. Dentro de estas medidas, dirigidas al espectador, se incluye el uso obligatorio de mascarilla en los accesos y zonas comunes, control de temperatura a la entrada del recinto, alfombras desinfectantes en las puertas de acceso, geles hidroalcohólicos, señalética con recorridos y recomendaciones, ventilación y limpieza periódica de las instalaciones, limpieza de la sala antes y después de cada espectáculo, etc. La seguridad del espectador se garantiza con localidades preasignadas que cumplen con la distancia de seguridad entre butacas ocupadas que, en esta fase, se establece en un metro y medio. Se permite también la compra de butacas contiguas para grupos de convivientes. En ambos supuestos, la distancia de seguridad será la misma.

Tanto en el Teatro Pérez Galdós como en el Auditorio Alfredo Kraus, los últimos espectáculos tuvieron lugar en la primera semana de marzo. En el caso del Teatro, el siguiente espectáculo previsto era precisamente el concierto de Patricia Kraus que ahora abrirá esta nueva etapa el jueves, 2 de julio a las 20:00 horas. Con Pioneras, Patricia Kraus rinde un especial homenaje a las grandes voces femeninas del jazz que, en su momento, fueron pioneras en muchos sentidos, no solo a nivel musical sino, principalmente, social.

En el caso del Auditorio, la actividad se retomará con el Humor en la Sala para aportar risas y humor, ingredientes imprescindibles para recuperar la tan ansiada normalidad y que vienen de la mano de los humoristas canarios Omayra Cazorla y Kike Pérez. La humorista grancanaria será la primera en actuar, el sábado 4 de julio a las 21:00 horas; mientras que el lanzaroteño lo hará el domingo 5 de julio a las 20:00 horas. Hay que destacar que ambos espectáculos no se han reprogramado sino que se han mantenido en las fechas inicialmente previstas aunque han tenido que pasar de la Sala Jerónimo Saavedra a la Sala Sinfónica con el triple de capacidad para poder respetar escrupulosamente las medidas de distancia entre butacas ocupadas.

Respecto al resto de la actividad cultural, se sigue trabajando mano a mano con productores y artistas para intentar mantener, en la medida de las posible, la oferta cultural aunque reprogramándola en nuevas fechas. De hecho, la mayoría de los espectáculos afectados, ya tienen nuevas fechas. Toda la información sobre la programación se puede obtener a través de las páginas web del teatro y el auditorio.

Respecto a las entradas, se recomienda la compra online o, en su defecto, en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, abierta en horario de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. La taquilla del Teatro Pérez Galdós abrirá el próximo 16 de junio, en horario reducido de 10:00 a 13:00 horas.