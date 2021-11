El WOMAD Gran Canaria echa el cierre con un balance “muy positivo” y trabajando ya en la próxima edición

Cuatro días de conciertos después, WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria trabaja ya en la próxima edición “con mucha ilusión” tras la “maravillosa respuesta del público”, que “ha demostrado que la sensación que teníamos de que había ganas de WOMAD era cierta”. Así se ha expresado Dania Dévora, directora de los Festivales WOMAD en España y Portugal.

Encarna Galván, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destacó de nuevo el estrecho vínculo entre WOMAD y la ciudad que lo acoge, “si hay algo que se corresponda más con nuestra identidad, con lo que somos y con lo que nos gusta ser es la filosofía del WOMAD”.

Por lo tanto, “el balance es muy positivo”, recalca Dévora, que además valora “el hecho de que haya sido el primer Festival WOMAD que se celebra tras la pandemia” y que por fin “hayamos podido hacerlo disfrutando de una manera muy similar a lo que conocemos como normalidad, es decir, de pie y con la posibilidad de bailar”. La afluencia de público “ha sido extraordinaria durante los cuatro días” a pesar de las restricciones y de “las dudas que aún tiene una parte de la población” con respecto a determinados actos multitudinarios. “Hemos podido garantizar la seguridad de los asistentes, respetando los protocolos, pero además hemos comprobado el gran civismo de quienes han asistido estos días, usando las mascarillas y siguiendo las indicaciones de todos los que han formado parte de la organización”.

Es por ello que la directora del festival ha querido agradecer públicamente a los asistentes su civismo y el apoyo recibido durante estos días: "Hemos sentido muy de cerca, en primera persona, el cariño de los que forman parte de esta familia”. También ha dado las gracias a todas las instituciones que han hecho posible la celebración del festival, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Cabildo insular, el Gobierno de Canarias y al Patronato de Turismo de Gran Canaria.

“La responsabilidad era enorme”, ha explicado Dévora, “porque nos estaba observando todo el mundo, es el primer WOMAD tras la pandemia y había una exigencia mayor por cumplir con nuestro trabajo, y que se reflejara además en el exterior que era posible dar un paso más en este camino que la cultura y los conciertos tienen que seguir dando para volver a la normalidad”. En este sentido, ha recordado que “además de la oferta social y cultural” que propone WOMAD en cada edición, “también somos un motor de la economía local, damos empleo directo a muchos profesionales del sector que han pasado por muy malos momentos, pero también dinamizamos la economía de otros sectores, como la hostelería o la restauración, que se benefician de este tipo de encuentros durante la celebración del festival”.

Desde el punto de vista musical, “tendrán que ser otros quienes pongan la nota final”, ha dicho, “pero entendemos que hemos presentado un cartel con todos los elementos propios de WOMAD, con artistas consagrados y cuya carrera está fuera de todo debate, como Amparanoia, Ana Tijoux, Oumou Sangaré, Dubioza Kolektiv o Raúl Rodríguez; proyectos emergentes y con un gran futuro por delante, con una excelente puesta en escena, como Cimafunk, My Baby, Bab L’Blue, Lova Lova o Ami Yerewolo; propuestas de la cultura popular de otros países, como Pauanne, Vassvik, Trio Da Kali, Canzionere Grecanico Salentino o Noura Mint Seimaly, que difícilmente tienen cabida en la programación de otros festivales más convencionales; y una amplia representación de artistas locales, como Basic Needs, The Conqueror Project, Laura Low, Foxy Mammals, Said Muti, Daniel Negrín o Ron Voodoo”, ha detallado Dévora, quien no se quiso olvidar de los tres djs canarios que actuaron: “A pesar de que las condiciones no eran las más apropiadas, quisimos mantenerlos en nuestra programación; es un colectivo duramente golpeado también por la pandemia y nos parecía de justicia que tuvieran también su espacio”.

Por los escenarios del parque de Santa Catalina pasaron, entre el jueves 11 y el domingo 14, un total de 29 artistas de 19 nacionalidades, además de que en ellos hubo talleres infantiles y adultos, el encuentro literario Mundo de Palabras y el tradicional Ciclo de Cine Casa África.

El Festival WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria 2021 está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, y está dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.