Fisac: “Me voy con la sensación de que he hecho mi trabajo lo mejor posible”

El hasta ahora entrenador del CB Gran Canaria, Porfirio Fisac, ha asegurado este martes que se va de la isla “con la sensación de que he hecho mi trabajo de la mejor manera posible”.

“Algo que no entiendo es que hace un día o dos el club anunció que no iba a continuar, cuando ellos saben por mí, desde que acabó el año e incluso antes, que no podía estar en un sitio en el que no se creyera en mí al cien por cien”, ha dicho este martes en la que ha sido la última rueda de prensa del entrenador como parte del conjunto grancanario.

Fisac ha explicado que ya había notificado que dejaba el equipo. “Creo que no se confiaba en lo que yo hacía”, ha dicho.

“En el día a día yo soy una persona exigente y mi sensación es clara en este aspecto: llegué con una gran ilusión y, al final, entendía que el club no estaba confiando en mí y que no debía seguir”.

“Yo conozco a tres personas (de la directiva del club): a Castellano, a Moreno y al gerente. No conozco a más directivos y con ninguno de los tres he tenido nunca grandes reuniones; solo he tenido una con uno de ellos hace tiempo”, ha asegurado.

En cuanto a su futuro, Fisac ha asegurado que no tiene ninguna oferta de ningún equipo d ACB por el momento, aunque sí tiene una oferta del extranjero.

“Me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido deportivamente. Es un club al que yo aprecio pero también quiero transmitir que la Liga ACB ahora mismo está en un estado dificilísimo y es muy peligrosa”.

Porfi Fisac ha deseado “toda la suerte y todo el cariño del mundo a quien pueda venir y entrenar a este equipo”, sobre todo porque, en la liga, “quitando los cuatro o cinco excelsos presupuestos que van a estar siempre salvados, hay un bloque intermedio de ocho o diez equipos (en el que está el conjunto grancanario) que están en máximo riesgo”.

El técnico ha querido también dar las gracias “a todos los jugadores” con los que ha trabajado durante estos dos años. “Mi único objetivo ha sido que el Gran Canaria estuviera lo más arriba posible; no soy amigo de los jugadores pero sí intento aprovechar al máximo su energía y su fuerza”, ha dicho.

“He tenido la fortuna de tener muy buenos trabajadores”, ha considerado para asegurar que “se va con la sensación de que ha hecho su trabajo de la mejor manera posible”.

Fisac ha agradecido al cuerpo técnico la labor desarrollada durante estas dos temporadas y ha explicado que ha encontrado en Víctor García “un compañero de viaje” que ha sido “un entrenador principal” más que ayudante, además de que el técnico grancanario “merece y tendría que llevar este equipo”.

Asimismo, ha pedido a la entidad amarilla que siga “mimando” a la cantera de la que proceden jugadores importantes para el club como Khalifa, Olek, Montero y Rubén.

“Me siento orgulloso de haber tenido la capacidad de poder ser partícipe, de alguna manera, del crecimiento de estos jugadores. Es algo que me gustaría que siguiese en el futuro”, ha dicho para insistir en felicitar al club por “tener siempre abierta la vía de la cantera” y le ha animado a continuar con esta labor.

“Son dos años difíciles. El primer año sin la afición fue muy duro” pero “me siento muy orgulloso” de ella así como de haber podido disfrutar de la presencia de los aficionados ya en esta temporada que acaba de concluir y, en general, de la isla.