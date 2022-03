El Lenovo Tenerife quiere hacer vibrar al Santiago Martín

El Lenovo Tenerife recibirá este domingo a un siempre complicado Monbus Obradoiro (12:00 horas, M+ Deportes | Dial 53) con la lógica incertidumbre que supone reanudar la competición tras un paréntesis, en el que hasta siete aurinegros marcharon a jugar con sus selecciones partidos clasificatorios para el Mundial de 2023.

Dos años y tres días después, o lo que es o mismo, 733 días después, el Santiago Martín será escenario este domingo de un partido ACB con el 100% de aforo disponible.

Con esa sensación aún no definitiva pero sí esperanzadora de ir ganándole poco a poco el pulso a la pandemia por la Covid 19, el recinto de Los Majuelos acogerá la vuelta a la Liga Endesa del Lenovo Tenerife, tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA.

No se fía el conjunto insular de un rival, el gallego, que pase a su discreto balance como foráneo hasta la fecha (1/9), visitará la Isla necesitado de triunfos para escabullirse del aliento de los equipos en puestos de descenso.

Los de Santiago de Compostela son decimosextos en la clasificación (7/14) y ya pusieron en serios aprietos a los canaristas durante el cruce de la primera vuelta, partido que necesitó de un triple in extremis de Kyle Wiltjer para decantarse del lado lagunero (81-84).

No estarán con respecto a aquel encuentro el húngaro Filipovity, que ya no milita en el club gallego; ni el ex aurinegro Álex Suárez, recientemente operado del dedo anular de la mano izquierda. Por contra, sí será de la partida el base Brandon Hobbs, que no jugó entonces por lesión. En el caso de los anfitriones, está casi descartado Dejan Todorovic, por un traumatismo leve en la rodilla, que le ha impedido ejercitarse con el grupo estos días; y vuelve a estar disponible Bruno Fitipaldo, que se perdió la Copa del Rey por lesión.

El Monbus Obradoiro, que tuvo a tres de sus jugadores convocados para la mencionada ventana FIBA (Birutis, Scrubb y Robertson), aúna calidad, oficio y físico en un roster muy completo, con muchos centímetros y bien trabajado.

El tándem Hobbs-Zurbriggen en la dirección (el argentino está tirando de tres por encima del 40%); la capacidad para anotar del canadiense Kassius Robertson; la versatilidad de su compatriota Thomas Scrubb o del estadounidense Henry Ellenson (81 partidos en la NBA); y un juego interior con muchos centímetros y músculo, con Birutis y Okouo, serán solo un botón de muestra de los argumentos a contrarrestar.