La economía canaria crece a un ritmo más lento pero sigue creando empleo

Los datos del tercer trimestre de la economía canaria han confirmado que continúa el crecimiento económico a pesar de que se ha sufrido una breve desaceleración que, de momento, no ha afectado al empleo, y preocupa la "inestabilidad política".

Estas han sido las principales conclusiones del último boletín de coyuntura económica de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa por el presidente de la Cámara, Santiago Sesé; la directora general de este organismo, Dolores Pérez; y el director territorial de Caixabank, Juan Ramón Fuertes.

Según Santiago Sesé, las empresas canarias han seguido creando puestos de trabajo "a buen ritmo" y ha comentado que, de hecho, la comunidad autónoma está ya al mismo nivel que antes de la crisis económica.

Asimismo, ha señalado que aunque la moderación del crecimiento no se ha dejado sentir en el mercado de trabajo, "previsiblemente lo hará durante el próximo año", afectando no solo a la generación de empleo sino también a la capacidad de consumo de los hogares en 2019.

"Muchos de los factores que juegan a favor de la recuperación económica, los vientos de cola, empiezan a resentirse por el resurgir de los destinos turísticos competidores, el incremento de los precios del petróleo y la incertidumbre de la economía regional, nacional y global, además de la inestabilidad política, que no favorece", ha reflexionado Santiago Sesé.

Ha agregado que, a pesar de esas dificultades, Canarias cuenta con instrumentos para enfrentarse a los retos, como el mayor proyecto de presupuestos de su historia, la reciente aprobación del Estatuto de Autonomía y la desvinculación del Régimen Económico y Fiscal de la financiación autonómica, lo que a juicio de Sesé brinda una oportunidad para dar "un salto" en el desarrollo económico de Canarias y en su estado de bienestar.

Santiago Sesé ha abogado por que se adopte un ambicioso paquete de reformas estructurales para avanzar hacia una economía "cualitativamente mejor y más sostenible", así como apostar por la educación, la formación, más agilidad administrativa, además de luchar "con eficacia" contra la economía sumergida y paliar el retraso en infraestructuras básicas con la ejecución de obras pendientes como el puerto de Fonsalía o la mejora de los aeropuertos.

Dolores Pérez ha desgranado las cifras del informe y ha resaltado que la economía canaria ha mostrado una "gran fortaleza" en la recuperación de la economía desde 2014 al 2017, fundamentalmente apoyado por el sector turístico, un nivel de precios bajo, la incipiente recuperación de la industria y la construcción y el "tono expansivo" de la política monetaria.

Dolores Pérez ha mantenido la previsión de crecimiento del 2,7 por ciento de la economía canaria que realizaron a principios de año y ha dicho que todo dependerá de cómo se comporte la actividad turística.

Pérez ha señalado que en los últimos cuatro años se ha recuperado "el terreno perdido" en cuanto a tejido productivo puesto que ya hay más empresas que en 2008, pero ha resaltado que "no hay que descuidarse" porque a pesar del crecimiento hay también una desaceleración.

También ha coincidido con Sesé en que la inestabilidad política, la "indefinición" de las políticas económicas y la posibilidad de que los presupuestos generales no sean aprobados "no es positivo" porque para el empresario "no es favorable" moverse en un entorno de incertidumbre durante un año de recuperación.

Juan Ramón Fuertes ha manifestado que este informe permite visualizar parte del año siguiente y demuestra "cosas importantes de cara al futuro", como la reducción de la tasa de paro y la continuación de la creación de empleo que, según Fuertes, ayudará a mejorar uno de los indicadores "más desligados" con respecto a los de Europa.

En Canarias, ha dicho, la tasa de paro podría dejar lejos el 20 por ciento y avanzar hacia el 18, que estaría "bastante mejor". Sobre la coyuntura global, Fuertes ha señalado que la economía ha entrado en una madurez "prevista" del ciclo, y ha aseverado que hay una "buena expectativa" con respecto a al evolución del precio del barril de petróleo que, ha expresado, es un "factor crítico de éxito en Canarias".

El director territorial de Caixabank también ha abordado las consecuencias del Brexit y, en este sentido, ha valorado el acuerdo de salida alcanzado por la Unión Europea y el Reino Unido porque puede ser "razonablemente bueno" para que sigan viniendo turistas británicos Canarias, aunque también hay que tener en cuenta cuál va a ser la reacción de la libra frente al euro.