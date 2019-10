Azores y Canarias se alían para defender los fondos RUP de la Unión Europea

Azores y Canarias han acordado este sábado una alianza para defender su estatus como regiones ultraperiféricas (RUP) en los distintos escenarios que se plantean en la Unión Europea, donde irán de la mano en la continuidad de actual trato diferencial y de los fondos que reciben las islas.



Con este fin se han reunido este sábado en Las Palmas de Gran Canaria la consejera anfitriona de Economía, Carolina Darias, y el secretario regional adjunto de Presidencia para las Relaciones Externas de Azores, Rui Bettencourt, quienes han preparado el encuentro de presidentes de las RUP del próximo 18 de noviembre en Bruselas.



Rui Bettencourt ha recordado que Canarias y Azores son regiones "fundamentales" en las RUP, que tienen un estatus particular en la Unión Europea y una "dimensión oceánica", por lo que es "muy importante" que acudan con "una posición común" a la reunión de Bélgica.



Asimismo, ha subrayado que en las próximas semanas se definirá el cuadro financiero de la Comunidad Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo y que las regiones ultraperiféricas rechazarán cualquier tipo de recorte que les afecten.



Tras agradecer la ayuda de Azores en el incendio forestal del pasado agosto en Gran Canaria, Carolina Darias ha incidido en la dimensión oceánica de las RUP y en la preocupación por el futuro de Europa.



"Es importante que las RUP tengan un marco de entendimiento adecuado en los nuevos escenarios de la Unión Europea", ha resaltado Darias, para quien es "vital" que en la financiación del periodo 2021-2027 las RUP mantengan su trato diferencial y sus fondos estructurales.



En su opinión, las ayudas que llegan para la cohesión son determinantes porque "igualan" a todos los territorios de la Unión Europea.



Darias ha recordado que Canarias apuesta por una Europa "más social y plural", y que en su alianza con Azores reivindica "una apuesta de futuro" para las RUP de acuerdo a la agenda 2020-2030.



Sobre el brexit del Reino Unido, la consejera canaria ha dicho que, aún en el peor escenario, "el mantenimiento del estatus de las RUP es fundamental", por lo que ha insistido en que debe seguir siendo "diferenciado" con respecto a otras regiones europeas.



Ha recordado, por ejemplo, que los productos hortofrutícolas no solo se verían afectados por los aranceles de un Reino Unido fuera la Unión Europea sin acuerdo, sino también ayudas como las del transporte de esas mercancías o del mismo Posei.



"Negociaremos que esas dos ayudas a la producción se mantengan como están en la actualidad", ha indicado Darias, quien ha agregado que también está preocupada por la posibilidad de un recorte de fondos para el periodo 2020-2027.



Carolina Darias defiende que las RUP no se deben ver afectadas de haber una reducción de las cuentas comunitarias y que los fondos de cohesión y estructurales, como los del Posei y Feaga, entre otros, deben continuar como hasta ahora.



En ese posicionamiento ha coincidido Bettencourt, quien ha insistido en la importancia de estar unidos para defender en el Parlamento Europeo el estatus especial de las RUP y en la necesidad de que sean prorrogados los fondos que destina la Unión Europea a ambos archipiélagos.



Darias ha comentado que una salida del Reino Unido de la Unión Europea es un "fracaso" de la política, pero que, de confirmarse, el "mejor escenario" es que se haga siempre desde "el acuerdo y el consenso".



Tras apuntar que siempre mantuvo la esperanza de que se pudiera revertir el brexit, la consejera canaria de Economía ha dicho que por lo menos un acuerdo "permitiría avanzar", ya que una salida abrupta afectaría a las arcas tanto de la Unión Europea como del Reino Unido.