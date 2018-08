El CES aprueba los dictámenes sobre tres Anteproyectos de Ley

El Pleno del Consejo Económico Social (CES), presidido por Blas Trujillo, ha aprobado por unanimidad, después de finalizar los trabajos de las Comisiones correspondientes, los Dictámenes sobre tres Anteproyectos de Ley.

El primero fue el Anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria que aborda los aspectos relativos a la calidad estándar y a la calidad diferenciada (Denominaciones de origen, etc.).

Así mismo, el CES considera que este Anteproyecto no introduce novedades normativas y no aglutina la legislación vigente (europea, estatal y autonómica), haciendo continua referencia a las mismas, por lo que se da una dispersión normativa. El consejo destaca que este Anteproyecto no es de aplicación a los productos de pesca y acuicultura.

En relación al Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención a los Menores, el CES propone que, en consonancia con el resto de Comunidades Autónomas, se derogue la Ley vigente y elaborar un Anteproyecto de Ley que compile todas las modificaciones realizadas y garantice su comprensión, aplicación y seguridad jurídica.

También considera el CES que es necesaria la participación de los agentes vinculados a dicha materia en el desarrollo de la norma.

En cuanto al Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias, el CES cree pertinente la redacción de una norma que regule el marco jurídico de estas entidades.

Para el Consejo Económico Social es necesario destacar el papel que tienen estas entidades, que no es el de sustituir a actuación que le compete a las Administraciones Públicas, sino el de complementarla. Este Anteproyecto de Ley está íntimamente relacionado con el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, pero observa el Consejo una falta de coordinación en la gestación de ambos.