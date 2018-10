Canagua&Energía presenta un material de algas biodegradable en seis semanas para sustituir al plástico

Un material biodegradable en seis semanas hecho con algas fruto de varios años de investigación para sustituir el plástico en bolsas y envases, que tarda 700 años en desaparecer y que se ha convertido en uno de los grandes problemas ambientales, ha sido dado a conocer en la Feria Internacional Canagua&Energía del Cabildo de Gran Canaria.

Ha sido de la mano de la empresa emergente británica Skipping Rocks Lab, fundada por jóvenes de ese país, franceses y españoles, conocedores de las necesidades de envases de las empresas, conscientes de las opciones que ofrecen el mar y las algas, y alineados con la necesidad de preservar los océanos y el planeta de la invasión de los plásticos.

La empresa ha denominado este nuevo material transparente, flexible y comestible, que puede usarse para realizar casi cualquier tipo de envase para cualquier contenido, sea agua, salsas o productos cosméticos, tanto cremas, geles o champú para hoteles o uso doméstico.

En definitiva, esta especie de “piel de una fruta” que ofrece un sinfín de utilidades gracias al alginato de las algas marrones, con el que han creado un material que desaparece de forma natural en un periodo de 4 a 6 semanas.

Manuel López, uno de los responsables de esta empresa, explicó en una ponencia destinada a los visitantes profesionales las bondades que tiene este material, ya que además de ser respetuoso con el medio ambiente, no resta recursos porque no precisa áreas de cultivo y agua para producirlo, ya que el alga se reproduce en viveros en el mar. Tampoco compite con las utilizadas especialmente para el consumo humano y no usa fertilizantes.

Esta alga marrón es cultivada en piscifactorías en países como Chile y China, además de en zonas europeas como el oeste de Francia. Crece de forma salvaje y hasta tres metros al día. Para producir estos envases se elabora primero una pasta con el alginato y una máquina la transforma en unidades, hasta 100 en cinco minutos. La empresa trabaja, de momento, a través de encargos para eventos como maratones y festivales.

Energía con olas, bombeo con placas solares y tratamiento de aguas

Pero este material biodegradable no es la única novedad que puede verse hasta este sábado en la Feria Internacional impulsada por el Cabildo en Infecar, ya que también la empresa española Smalle Technologies da a conocer un dispositivo aún experimental que permite generar energía mediante el movimiento de las olas para autoabastecer a boyas marítimas y las de estudio oceanográfico.

Este dispositivo totalmente novedoso empezará a comercializarse a finales de este año o principios de 2019 y permitirá sustituir las placas solares o las baterías en las boyas instaladas tanto cerca de la costa como en altamar, detalló el ingeniero Javier García, quien ha dado una conferencia para presentar este producto. El aparato puede ser de diferentes tamaños y puede abastecer tanto a cámaras con un mayor consumo, como solo a luces.

Por su parte, la empresa Atersol muestra un sistema para realizar el bombeo de agua gracias a la energía solar que permite extraer aguas de los pozos y también abastecer de energía los sistemas de riego por goteo. Se trata de un producto que puede ser amortizado en cuatro o cinco años y evita tener que utilizar grupos electrógenos o la electricidad convencional.

También la empresa peninsular Sistemas Integrales de Aguas Residuales ha traído hasta Gran Canaria depuradoras biológicas para viviendas que permiten tratar y reutilizar las aguas residuales domésticas tanto del baño como de la cocina gracias al uso de bacterias, explicó Álvaro Marco. Evita por tanto la contaminación de las aguas subterráneas y no produce malos olores ni utiliza sustancias químicas.

Este método está pensado especialmente para las casas y urbanizaciones que no están conectadas a una red de saneamiento en entornos aislados. Y es precisamente la temática de esta edición de Canagua&Energía, la de ofrecer soluciones a estos entornos más apartados.

Cerca de 70 empresas canarias, peninsulares e internacionales de países como Portugal, Alemania, Ghana, Reino Unido y Francia, muestran sus novedades en la gestión del agua y la eficiencia energética tanto a visitantes profesionales como este sábado al público en general.

Organización, patrocinios y colaboraciones

Impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través de Infecar y la Spegc, cuenta con el patrocinio el patrocinio de Disa, Enercon, Aquialia y Cajasiete, y la colaboración de la Unión Europea, el Gobierno español y el canario a través Proexca, el ITC y la Plocan.

También participa Casa África, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entreprise Europe Network, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Femepa, FuturEnviro y Entrées.com. Además, tiene el apoyo de los medios Retema, Aguasresiduales.info, Energética y Tecnoagua.

Canagua&Energía estará abierta este viernes de 10 a 19 horas para los profesionales y la entrada será gratuita si están registrados, mientras que el público general podrá visitarla por 3,5 euros de 10 a 17 horas el sábado.