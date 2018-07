Canarias reclama a Hacienda una respuesta "rápida" para invertir el superávit

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, espera que la ministra del área, María Jesús Montero, ofrezca este viernes en el Congreso de los Diputados una respuesta "rápida" para poder invertir el superávit, pues solo de esta forma Canarias cambiará el sentido de su voto en la senda de estabilidad.



Con este fin Rosa Dávila ha hecho llegar a la ministra Montero un informe, elaborado por los técnicos de la Consejería de Hacienda y por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en el que se identifica y detalla la fórmula que debe aplicarse para permitir la flexibilización de la regla de gasto sin necesidad de modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



“Las administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales, que cumplen con el objetivo de déficit y de deuda y que, además, tiene una situación de superávit, necesitan una respuesta rápida que les permita contar con los recursos propios en las próximas cuentas”, asegura la consejera.



Dávila recuerda que Canarias ya está trabajando en los presupuestos de 2019, por lo que “no nos vale una solución dentro de unos meses”. La petición de Canarias está en consonancia con la postura que ha mantenido el PSOE hasta su llegada al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado, precisa.



La consejera indica que, sin ir más lejos, en diciembre de 2017, apoyaron una propuesta de Unidos Podemos en la Cámara Baja que iba encaminada a modificar la regla de gasto para permitir que las corporaciones locales que cumplen con los criterios de estabilidad pudieran reinvertir su superávit en los servicios públicos.



Dávila asevera que este miércoles adelantó la propuesta a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien estuvo muy receptiva a las demandas del Gobierno de Canarias.



La consejera destacó el “clima de entendimiento” en el que se desarrolló la reunión con la responsable de las relaciones estatales con las autonomías y se mostró convencida de que será una buena interlocutora para las relaciones futuras Canarias-Estado.



Por otro lado, Rosa Dávila hizo hincapié en que “las propuestas de las Islas siempre son en tono constructivo, aportando soluciones para garantizar el interés general y sin querer perjudicar a otras autonomías”.



“Nuestra postura siempre será defender que, desde el diálogo y el entendimiento, es posible alcanzar soluciones que satisfagan a todas las partes y por eso le pedimos al Ministerio que analice con detenimiento el documento enviado ayer. Los canarios necesitan que María Jesús Montero dé una solución y necesitan que sea mañana durante el debate en el Congreso de los Diputados sobre la nueva senda de estabilidad 2019-2021”, dijo.



La consejera también destacó que Canarias “pide que el Ministerio sea coherente con la unanimidad alcanzada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera”.



“Todos estuvimos de acuerdo en que los servicios públicos esenciales no cuentan con los recursos suficientes”, afirma y recuerda que Canarias no está en contra de que se dé oxígeno a las autonomías incumplidoras, pero ves profundamente injusto que no se permita a las comunidades cumplidoras invertir sus propios fondos para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales.