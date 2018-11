La expansión caribeña y la presencia del Cirque du Soleil en Gran Canaria centran el interés del stand de Lopesan en Londres

Lopesan inaugura su cita más importante con el turismo británico en la World Travel Market con stand propio, donde se han dado cita importantes encuentros con turoperadores que fortalecen su consolidación en el mercado inglés. Como también es habitual en ésta y en otras ferias a las que acude la compañía, la primera mañana también ha arrancado con sendas visitas institucionales al stand.

Desde el comienzo de la jornada, el stand de Lopesan comenzó a recibir visitas de gran relevancia como la del consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, junto al viceconsejero, Cristóbal de la Rosa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la consejera de Turismo del Cabildo, Inés Jiménez, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, la directora gerente de Promotur, María Méndez, y el gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, entre otras autoridades políticas, empresariales y actores del sector.

El desarrollo de su expansión hotelera en el Caribe se ha convertido en el tema central de las conversaciones del equipo comercial de la compañía con turoperadores y otros colaboradores. Las obras del futuro hotel Lopesan Costa Bávaro, que comenzaron el año pasado, avanzan a muy buen ritmo y será en mayo de 2019 cuando este resort abra sus puertas. La comercialización de este ambicioso proyecto, que progresa de la mano del consejero delegado de Lopesan, Francisco López, es liderada por el director comercial, José Alba. Junto a su equipo, ha explicado a sus partners que el nuevo establecimiento cumplirá con los cánones de excelencia que poseen sus hoteles en la zona turística de Meloneras. Además de llevar reminiscencias del Lopesan Costa Meloneras, el nuevo resort contemplará un mayor desarrollo del concepto de bulevares con una interesante oferta de comercios y restauración.

Lopesan Costa Bávaro está teniendo muy buena acogida entre los turoperadores británicos, que encuentran que el proyecto se adecúa a la perfección con respecto a las expectativas del turista inglés en el Caribe. Es el caso de TUI Uk o Thomas Cook UK, que apuestan por este nuevo producto y que ya han cerrado acuerdos para el verano de 2019 y el invierno 2019-2020.

Otras reuniones destacables que han tenido lugar en la jornada de hoy han sido las mantenidas con Detur Operations, Apollo, Alltours, Tui Group, Thomas Cook UK, Jet2 Holidays, Grupo Sunwing, Expedia, Rainbow y Schauinsland Caribe. También han sido notables las reuniones con OTAS como la establecida con Expedia.

Las nuevas marcas Abora y Corallium son otro de los ejes centrales de su promoción turística durante esta cita. El equipo comercial ha puesto en marcha su plan de comercialización para los nuevos hoteles que se estrenan bajo la nueva enseña Corallium. Los establecimientos Corallium Dunamar y Corallium Beach by Lopesan Hotels, situados en primera línea de mar y dirigidos al segmento adults only, se han estrenado recientemente bajo la nueva marca tras una reforma completa de sus instalaciones. Por su parte, la marca Abora ha abierto el Abora Continental by Lopesan Hotels, convirtiéndose en el segundo hotel de esta enseña, tras la apertura del Abora Catarina by Lopesan Hotels el año pasado.

El espectáculo Totem del Cirque du Soleil también ha cobrado gran protagonismo en el stand de Lopesan a través de un vídeo promocional y un gran cartel del show. La compañía circense se instalará en Meloneras de la mano de Lopesan con su carpa blanca el próximo verano. Además, el stand de Canarias ha acogido un mostrador de información sobre el espectáculo.