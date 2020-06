Cecapyme inicia contactos parlamentarios contra la actualización del AIEM porque encarece la cesta de la compra en las Islas

La Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) ha iniciado este lunes una ronda de contactos con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias, según informa en un comunicado, con el fin de trasladarles el "grave perjuicio" que ocasionará el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancía (AIEM) a la cesta de la compra en las Islas en el caso de que finalmente logre ser modificado en Europa como espera la Consejería de Hacienda del Gobierno regional.

Los empresarios de la pequeña y mediana empresa dicen que "es muy importante" que las fuerzas políticas conozcan de primera mano las subidas impositivas que se pretenden para numerosos productos que se importan a las Islas Canarias. Dicen que no hay justificación alguna para ello, ya que estos productos no se fabrican ni elaboran en este territorio, por lo que no se puede argumentar una protección a la industria local, que es para lo único que se justifica la aplicación del AIEM. En el listado que se pretende modificar aparece aplicar el impuesto, por ejemplo, a los colchones y al jamón serrano, sin que ninguna de estas actividades se realicen en las Islas.

La actualización que prevé el Gobierno de Canarias para el AIEM es un nuevo listado de 151 agroalimentarios, textiles, químicos y de construcción sujetos al arancel. La elección de los productos a los que se les aplica el AIEM se ha basado en la cuota de mercado de los productores locales recogidos en un estudio del Instituto Canario de Estadística. Así, aquellos que tengan una cuota de mercado entre el 5 y el 90% podrán ser incluidos, puesto que por debajo de esos porcentajes se considera que no existe industria y, por encima, el abastecimiento con producto isleño está garantizado. También, según explica la Consejería de Hacienda, se han fijado otros criterios, como el empleo que se genera, que la producción esté situada “en zonas particularmente desfavorecidas”, el sobrecoste o la amenaza que supone para el producto local la importación del mismo.

El Gobierno ha puesto especial énfasis en usar el AIEM para proteger el sector primario de las Islas después de que un cargo de 432 toneladas de papas de Israel quedaran paradas en el Puerto de Tenerife y fueran devueltas finalmente por riesgo fitosanitario a pocas semanas de la cosecha canaria, resaltando la fragilidad de la agricultura isleña respecto a la importación.

Un estudio del ISTAC concluyó que nueve de los diez productos actualmente sujetos al AIEM con mayor cuota de mercado canaria son producidos en las Islas en más de un 50%. Esta lista incluye morteros y hormigones (97%); cajas, bolsas y otros envases de papel y cartón (96%); panaderos o pastelería (92%); helados (88%); agua mineral (78%); alimentación animal (77%); refrescos (60%); leche, yogur, mantequilla y otros lácteos (60%) y la cerveza (51%). Sin embargo, algunas de las compañías que producen en Canarias están integradas en multinacionales.

Otros datos también ponen en cuestión la efectividad del AIEM para difersificar la economía canarias y reforzar la industria. Peso a los esfuerzos del Gobierno autonómico, el sector secundario (excluyendo la construcción), llamado a alcanzar un 10% del PIB este año según la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias de 2009 a 2020, proporcionó en 2018 solo un 5,5% de la capacidad productiva del Archipiélago, una cifra que supone el 2,7% si se desagrega la manufacturera.

En la jornada de este lunes, los empresarios han mantenido una reunión con la formación política Podemos, estando previsto para este martes un encuentro con el Partido Popular y para el jueves con la formación Ciudadanos; y así, sucesivamente, hasta completar las fuerzas políticas que componen el Parlamento de Canarias.

El AIEM es un impuesto indirecto que grava la entrada de mercancía a las Islas Canarias y que vence en este año su periodo de vigencia. Por ello, la Consejería de Hacienda pretende pedir a Europa un nuevo ciclo de vida y al mismo tiempo ejecutar diferentes modificaciones que Cecapyme ha calificado de "muy injustas para los residentes en la Islas Canarias, que serán los que en una cadena lógica de repercusiones terminarán pagando de su bolsillo los incrementos del AIEM en numerosos productos de consumo cotidiano."

Para Cecapyme, "no es el momento de estar castigando más a la cesta de la compra en Canarias, ante una inminente crisis económica de cuyos efectos todavía no se sabe nada." Por ello, plantea que el AIEM no sea modificado y, "como mal menor", que se quede prorrogado como está hasta que se den las circunstancias de poder analizar y debatir con sosiego una carga impositiva que considera "tan perjudicial para los consumidores canarios."