¿Ceder más suelo a las terrazas?: "En zonas como Las Canteras no se puede sacrificar espacio de paseo por un negocio"

¿Cuántas terrazas abrirán en la fase 1 en Canarias? Aún no hay datos oficiales, pero dependerá del municipio en el que se sitúen y de la extensión de la misma ya que la norma es que podrán abrir al 50% de su aforo. En las zonas del sur, más ligadas al turismo, los empresarios ven menos viable poder subir la persiana porque el cliente era especialmente extranjero, pero en los del norte (negocios más vinculados a la clientela local) ya hay ayuntamientos que animan a abrir cediendo espacios o que han suspendido el pago de tributos. En las ciudades más grandes, el problema de conceder más suelo a las terrazas es que pueda ir en detrimento de los espacios que existen para los paseos o hacer ejercicio físico. “Hay zonas como La Canteras donde es muy difícil que se puedan ampliar las terrazas porque no se va a poder sacrificar espacio de paseo, que tiene una función sanitaria y de ocio en estos momentos por un negocio privado y particular”, explica Javier Doreste (Podemos), concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El también primer teniente de alcalde matiza que no está cerrado a negociar con las asociaciones de empresarios para que algunas zonas sí que puedan ceder espacio a las terrazas. No obstante, hay algunas en las que es impensable como, por ejemplo, el Parque de Santa Catalina, que “ya tiene todo el espacio permitido ocupado” o la calle Domingo J Navarro, que está copada por las terrazas. Hay otras calles en las que sí que podría estudiarse si se presentan propuestas, como por ejemplo Mesa y López, pero primero el espacio público tendrá que “ser consensuado, y no sacrificado por un negocio”, apunta. Doreste además recuerda que ahora que se habla de que ciudades como Madrid están rebajando parte de los tributos por ocupar suelo público a estos establecimientos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió aplazar el pago de todas las tasas como la de basura o la de ocupación de suelo público hasta enero de 2021.

Fase 1 en la hostelería.

El concejal de Urbanismo insiste en que la prioridad es salvaguardar el distanciamiento social y garantizar la libre circulación de las personas “y más en estos tiempos en los que la gente sale a pasear”. De momento, apunta que no se ha decidido cerrar al tráfico ninguna vía para hacer ejercicio o pasear ya que la ciudadanía de la capital grancanaria cuenta además de con el Paseo de Las Canteras, con calles que se han ganado como Mesa y López o Ruiz de Alda, además del parque marítimo que va desde el centro comercial hasta la base naval, así como los parques que el consistorio ha abierto. Sin embargo, subraya que, si se detecta por parte de la Policía Local o los agentes de de movilidad una afluencia masiva de personas, se procederá a tomar estas decisiones si es necesario.

En la capital de Tenerife se contabilizan actualmente un total de 412 terrazas. La intención del Ayuntamiento de Santa Cruz es promover la reactivación económica, por lo que se está estudiando caso a caso, teniendo en cuenta que hay que salvaguardar las medidas mandatadas por el Estado, respetando la distancia y teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, para que se pueda flexibilizar algunos de los casos. Además, desde el consistorio informan de que en el caso concreto de los kioscos-terrazas se les ha suspendido desde el principio de la crisis el canon que pagan por ocupar la vía pública.

Zona tradicionalmente ocupada por una terraza en Las Canteras. Alejandro Ramos

Hay vecinos que ya se están pronunciando en contra de ceder más suelo a estos establecimientos en Canarias. La Federación de Asociaciones Contra el Ruido y la contra la Contaminación Acústica, integradas por colectivos de Gran Canaria y Tenerife, consideran que medidas como el aumento de espacio y de horario “implica un grave riesgo para los residentes en las mismas” y que “no cabe pretender que los residentes en pisos bajos de las calles peatonales tengan que usar dentro de sus hogares las mascarillas de protección para disminuir el riesgo de contagio”. Por ello, insisten en que los gobiernos municipales deben consensuar “las iniciativas a tomar con las asociaciones vecinales y los agentes sociales y no solo con los representantes económicos”.

El sector sigue viendo la medida insuficiente

Para el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Las Palmas, Fermín Sánchez, la situación no ha cambiado mucho desde que en un principio se anunciara que estos establecimientos podrían abrir al 30% y pasar ahora al 50%. Sí celebra la ampliación de los ERTE ya que parte de la hostelería está muy vinculada al turismo y lo mismo ocurre con los hoteles, que aunque podrán empezar a abrir no lo harán. Explica que la principal reivindicación de su sector es la de recibir algún tipo de ayudas ya que la mayor parte de los bares y restaurantes son pymes y el 25% de estos establecimientos está pagando alquileres más otros gastos. Otras familias se han endeudado para levantar su negocio y no pueden hacer frente a los pagos. Así mismo, insiste en la reivindicación de que los bares que tengan terraza puedan abrir respetando la distancia obligatoria y no tanto teniendo en cuenta el aforo.

Zona de terrazas en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Ramos

“El 50% de facturación de un negocio (con la apertura permitida de la terraza) puede suponer el 15% o el 20% de los ingresos que antes eran efectivos y, por tanto no es viable”. Ahora además, es necesario invertir más en epis y en medidas como alcohol y otros materiales de desinfección… “más gastos y menos ingresos, la ecuación no sale”. Siendo optimista, Sánchez considera que abrirá sobre un 35% de los negocios. Con el ejemplo de La Gomera o El Hierro, donde se ha visto que sí que han abierto terrazas, de momento están enfocadas al cliente local. Siguiendo este ejemplo ya hay municipios que están anunciando la concesión de suelo público para poder habilitar espacios para terrazas así como el aplazamiento del pago de tributos.

Otros ayuntamientos que animan a la apertura

En Gran Canaria, en el norte, se han animado bastantes ayuntamientos. Entre ellos, destaca Gáldar, que ha anunciado la ampliación en un 50% más “de forma temporal y gratuita mientras la ciudad se encuentre afectada por las Fases 1 a 3 del plan de desescalada”. También, se le suma Arucas, el municipio más poblado del norte, que ha anunciado la concesión de más espacios de terrazas y ampliar metros de las mismas para que haya más distancia entre mesas, aunque siempre que la extensión lo permita. Así mismo, se ha suprimido el cobro de las tasas por ocupación del dominio público hasta junio de 2021. En otros municipios norteños como Teror o La Aldea se ha puesto en marcha la misma medida y se podrán ampliar estos espacios de forma gratuita. En todos los ayuntamientos se han habilitado teléfonos y correos electrónicos para que los locales puedan tener asesoramiento, acogerse a las medidas y plantear dudas. En Telde, se están produciendo reuniones con el sector empresarial desde el inicio de la pandemia y se ha puesto a su disposición un correo electrónico para facilitar dudas.

En Tenerife también se camina en este sentido en algunos ayuntamientos. La concejala de Promoción y Desarrollo Local, María José Roca, explica que se está realizando un sondeo de qué terrazas están dispuestas a abrir el próximo 11 de mayo para ver en qué medida se puede colaborar con ellas. No obstante, se tendrá que estudiar calle a calle de manera “que se asegure el acceso peatonal”. De momento, se encuentra en la fase de recabación de datos y trabajando con el marco jurídico para dar una salida apropiada.

En Fuerteventura, donde los alcaldes han creado un frente común para impulsar medidas económicas, solo se ha pronunciado hasta ahora el Ayuntamiento de Pájara, que ha acordado elaborar una ordenanza para suspender el cobro por ocupación de suelo en el municipio. Del mismo modo, se pretende ampliar los metros de ocupación de las mismas, a raíz de las peticiones que ha hecho el sector. En Lanzarote, desde el Ayuntamiento de Arrecife explican que la mayoría de sus bares y restaurantes disponen de terrazas desde que entró en vigor la normativa antitabaco española, por lo que la flexibilización irá más enfocada a medidas que impulsen al sector o con respecto al pago de tasas, pero no se prevé, de momento, ceder más espacios ya que están ya ocupados. El municipio sí pretende ayudar a este sector, clave en lugares como la capital cuya clientela es local, a diferencia de otros municipios más ligados al turismo.