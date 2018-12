La Consejería de Turismo revisará el nuevo borrador sobre el alquiler vacacional tras la sentencia del Supremo

La Consejería de Turismo analizará en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe vetar las viviendas vacacionales en zonas turísticas con el objetivo de revisar el borrador de decreto y establecer un crecimiento ordenado que siga las reglas del juego.



El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, se pronunció de esta manera en declaraciones a EFE en alusión al fallo por el que el Tribunal Supremo anula la decisión del Gobierno canario de prohibir las viviendas de alquiler vacacional en las zonas catalogadas como turísticas.



El Tribunal ha estimado que esa limitación contraviene la libertad de empresa y solo busca "favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales".



El consejero ha explicado que la decisión del Supremo ayuda a definir y clarificar el marco regulador en este ámbito y en los próximos días habrá que determinar el alcance real de esta sentencia para "evidentemente, seguir trabajando" en esta materia.



Habrá que revisar todo el contenido del borrador de decreto de alquiler turístico para determinar si podría vulnerar el marco de la sentencia, añadió el consejero, quien no obstante precisó que el Gobierno ha sido "prudente" en la elaboración del texto, que fue consultado con los agentes sociales y económicos antes de iniciar el proceso formal de redacción y de información pública.



Castellano precisó que para que el desarrollo turístico en el archipiélago se haga de forma sostenible hay que establecer mecanismos de moderación pero sin embargo, continuó, cualquier límite se ve como contrario a la normativa.



Pero el Gobierno de Canarias entiende que las limitaciones se justifican en base al objetivo de sostenibilidad, puntualizó el consejero del área.



Señaló que la sentencia del Supremo especifica que no se pueden establecer limitaciones de carácter económico pero no menciona otro tipo de restricciones, por lo que habrá que estudiar si tiene cabida esta posibilidad.



"La legislación canaria siempre ha establecido límites para que el crecimiento sea ordenado y habrá que ver de qué manera se puede conseguir este objetivo siguiendo las reglas del juego", indicó el consejero de Turismo, Cultura y Deportes.