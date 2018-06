El Ejecutivo canario recibe con "perplejidad" que no haya nueva financiación autonómica

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha recibido este martes con "cierta perplejidad" que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya descartado que en la actual legislatura se pueda aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica.



Rosa Dávila ha asegurado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue consejera de Hacienda de Andalucía, es una profunda conocedora de todas las expectativas generadas en la elaboración del documento base sobre la reforma elaborado por las comunidades y el Gobierno.



Por ello, ha lamentado que se desaproveche una revisión del sistema de financiación, que hace cuatro años se debió de producir, puesto que había "esperanzas" de que "por fin" se iba a acometer.



Ha recordado que en los últimos cinco meses se había trabajado en el documento, en el que había un amplio consenso y una base sobre la que proyectar un sistema que garantice la equidad de recursos para desplegar los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones.



No obstante, la consejera de Hacienda ha reconocido la dificultad de Pedro Sánchez para tratar de consensuar la reforma de la financiación autonómica con todo el arco parlamentario.



"No resulta fácil el consenso y requiere amplios acuerdos", ha afirmado Dávila, quien ha dicho que es "muy consciente" de la dificultad de sacar adelante esta reforma con 84 diputados.



Por todo ello, ha señalado que respeta la decisión de Sánchez, si bien ha pedido que tenga en cuenta lo pactado con Canarias y el documento elaborado por las comunidades autónomas y el Gobierno anterior para "no perder tiempo ni esfuerzos".



En conclusión, ha agregado, el problema de sacar adelante un nuevo sistema de financiación autonómico está relacionado con la minoría del Gobierno en el Congreso y también con el problema catalán.