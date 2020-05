España trabaja en rutas seguras para recibir turistas en la segunda mitad junio

El Gobierno trabaja en unos proyectos de corredores seguros para que en la segunda quincena de junio algunas comunidades autónomas, de momento Baleares y Canarias, puedan recibir turistas extranjeros, posiblemente alemanes y nórdicos, como paso previo a abrir, a partir del 1 julio, las fronteras al turismo internacional.



"Las islas se han ofrecido a hacer estos corredores y hablaré también con otras comunidades autónomas que tengan interés para poder definir qué corredores y con qué garantías", ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista con Efe.



La idea será hacerlo la segunda mitad de junio porque "necesitamos también que los territorios estén mejor epidemiológicamente", ha añadido.



El objetivo, ha detallado, es poder testar los protocolos elaborados en materia turística en el marco del plan de desescalada tras el confinamiento por el coronavirus, que ha mantenido congelado el sector en España, donde supone el 13 % del PIB y el 12 % del empleo.



De momento solo han manifestado su interés Canarias y Baleares, pero la ministra ha avanzado que abordará el tema en la conferencia sectorial que celebrará la próxima semana con las comunidades autónomas, ya que son estas las que tienen que presentar un proyecto "viable", para no arriesgar ni en la salud del turista ni del residente.



¿De dónde llegarán los primeros turistas?



En cuanto a los países de donde procederán estos primeros turistas, Maroto ha detallado que el Gobierno está hablando con "bastantes mercados", entre los que ha destacado a Alemania (el segundo mayor mercado emisor de turistas a España) y los países nórdicos, que "en estos momentos se encuentran en una situación (epidemiológica) muy buena".



"Es muy importante que los primeros turistas sean turistas que estén en la misma situación epidemiológica que nosotros", ha explicado, y que "también estén en condiciones de poder volar de forma segura".



Con respecto al Reino Unido (el primer emisor), Maroto ha señalado que, aunque se ha hablado con turoperadores como TUI y Jet2holidays, allí "todavía los datos tienen que mejorar", ya que "para nosotros es importante garantizar que la persona venga bien y después regrese bien".



De hecho, las propias autoridades británicas aún no recomiendan viajar al extranjero, por lo que los turoperadores británicos de momento no quieren operar, según la ministra.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, posa para el fotógrafo durante una entrevista concedida este sábado a la Agencia EFE en Madrid. EFE/JuanJo Martín





"Ir más rápido no significa ser los primeros"



"Estamos a tiempo de recuperar una parte de la campaña" de verano, defiende Maroto, que, sin embargo, recuerda que ahora hay que "recuperar el reposicionamiento de la marca España" y "también estimular a los viajeros internacionales, para que vuelvan a visitarnos. Y eso va a ser un proceso gradual".



Aunque es complicado calcular cuál va a ser el volumen de viajeros internacionales que visitarán España en los próximos meses, "estamos animados", ha dicho la ministra, porque se empieza a ver un incremento de reservas nacionales e internacionales "importante".



"Yo no tengo, la verdad, el temor de perder turistas, porque en este momento (los turistas) están decidiendo dónde viajar y están mirando mucho cuál es el destino que garantiza seguridad y confiabilidad", ha dicho la ministra sobre destinos directamente competidores con España, como Grecia (que prevé abrir fronteras también el 1 de julio) y Portugal e Italia, que lo harán en junio.



"Ir más rápido no significa ser los primeros", insiste, al tiempo que recalca que el Gobierno quiere "ir con los tiempos que garanticen que se tienen destinos seguros", tanto para el visitante como para el residente.



El sector turístico español va a competir con sus "fortalezas", entre las que ha destacado el sistema sanitario, que "ha resistido esta pandemia y va a salir reforzado" y que "va a ser un pilar para recuperar turistas". En ese sentido, "somos los mejores" en comparación con otros destinos competidores, ha dicho.



Un plan para reactivar el turismo nacional



Para reactivar el turismo nacional el Ministerio elabora un plan que "en cuestión de días" se dará a conocer y que trabaja el escenario de que a finales de junio ya haya movilidad interprovincial.



"Los últimos días estamos teniendo datos (epidemiológicos) muy buenos (...) y eso puede hacer que podamos adelantar en días, tampoco muchos, esa movilidad", añade la ministra, que aboga por mantener la "prudencia".



Además, el viernes el Ministerio presentó a las comunidades una campaña nacional con la que se quiere animar a viajar por España, porque "necesitamos que también los españoles pongamos nuestro granito de arena este verano".



Uno de los pilares del plan de reactivación del turismo nacional va a ser la digitalización, según Maroto, incluyendo ámbitos como el control de la movilidad o el de trazabilidad de contagios a través de aplicaciones para móviles.



"La tecnología se va a convertir en un aliado de los destinos", ha apuntado la ministra, que no ha concretado si se contemplan ayudas directas para las familias que viajen, como ha anunciado Italia.



Según ha dicho, en materia de digitalización "va a haber un esfuerzo importante por parte del Gobierno que esperamos en los próximos días poder presentar" para tratar de relanzar un sector "prioritario" y "tractor".



Fondos europeos para Canarias y Baleares



Según detalla Maroto, España va a pedir fondos del plan de recuperación de la UE para sectores prioritarios para el Gobierno, como la automoción y el turismo, con las "especifidades" en el último caso de Canarias y Baleares, que dependen en mayor medida de ese sector y del transporte aéreo.



Precisamente, en cuanto a la delicada situación de las aerolíneas, Maroto ha indicado que España seguirá reclamando un plan europeo de rescate, porque la industria de la aviación y aeronáutica tiene que ser una "fortaleza" para Europa, que ayude a salir de la crisis, y ha de haber una mayor apuesta por ella. Confía en tener "una respuesta positiva" de Europa.