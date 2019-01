La reunión del Gobierno canario con el Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos generales del Estado se pospone al 5 de febrero

La reunión que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, iba a mantener este jueves con la ministra da Hacienda, María Jesús Montero, para intentar limar diferencias sobre los presupuestos generales del Estado de 2019 se ha pospuesto al 5 de febrero.



La reunión se ha aplazado unos días ante la imposibilidad de que el presidente de Canarias estuviera presente en ella mañana en Madrid.



En el encuentro, los dos gobiernos intercambiarán criterios sobre el proyecto de presupuestos del Estado y, en particular, sobre la medida en que estos recogen las obligaciones legales que imponen el Estatuto de Autonomía de Canarias y el REF.



La reunión se pactó después del encuentro que mantuvieron en Las Palmas de Gran Canaria el presidente Clavijo y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, tras varios días de declaraciones cruzadas entre Coalición Canaria y el PSOE.



En ella, participarán Fernando Clavijo, su consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.



Por el Gobierno central, estarán presentes la ministra de Hacienda y, posiblemente, también la titular de Política Territorial.



En los últimos días, varios portavoces de Coalición Canaria han insistido en que se reservan la opción de presentar una enmienda a la totalidad contra los presupuestos y la propia consejera Dávila ha dicho que, si no se corrigen en el sentido que pide su Gobierno, prefieren que las cuentas de 2019 no se aprueben.