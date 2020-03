Gran Canaria unifica criterios para trasladar imagen de normalidad y fortaleza sanitaria ante el coronavirus

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se reunió este lunes con los representantes sindicales y del empresariado turístico de Gran Canaria para repasar la situación generada en torno al coronavirus para unificar criterios ante la necesidad de trasladar imagen de normalización y fortaleza sanitaria de Gran Canaria.

Acompañado por el consejero de Turismo, Carlos Álamo, asistieron el presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, de la FEHT, José María Marañicúa, del sector extrahotelero, Tom Smulders, y de la Cámara de Comercio, José Sánchez Tinoco, así como la representante de CCOO, Carmen Marrero, y el de UGT, Francisco González, entre otros.

Se trató de una reunión de trabajo convocada para analizar la situación social y económica por la incidencia del virus en el sector empresarial, turístico y laboral. Los acuerdos adoptados fueron, en primer lugar, siempre que no haya alertas sanitarias en sentido contrario, que las actuaciones en Gran Canaria estén regidas por el principio de normalidad en las programaciones de todo tipo, subrayó Morales.

Asimismo, el Patronato de Turismo impulsará una campaña en el exterior en varios idiomas para resaltar no solo esta normalidad, sino la fortaleza sanitaria de Gran Canaria no solo en estos momentos en el que no hay casos, sino incluso si se llegara a producir, pues la Sanidad Pública de la región garantiza bienestar de residentes y visitantes.

También acordaron solicitar al Gobierno canario que analice los protocolos de actuación a las personas afectadas para garantizar su seguridad pero, al mismo tiempo, tengan la menor incidencia posible en clientes, trabajadores y empresas, por lo que solicitarán que evite el confinamiento de la totalidad de los turistas y empleados en las instalaciones turísticas.

El Cabildo solicitará asimismo la integración del Instituto Canario de Seguridad Laboral en el procedimiento de actuaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Otro de los acuerdos contempla la solicitud de una línea de ayudas al Gobierno de Canarias y estatal para compensar aquellas pérdidas que puedan producirse por posibles cancelaciones, y para evitarlas proponen también una labor informativa rigurosa y adecuada a la situación para evitar un alarmismo que no se corresponda con la realidad, tal como se está produciendo en estos momentos distintos medios y plataformas.

La Institución insular destinará además recursos para poner en marcha otra campaña, en este caso destinada al conjunto de la sociedad grancanaria con mensajes positivos “que aligeren la carga de alarma social que ha despertado en una parte el tratamiento de esta situación” en determinados medios de comunicación. El objetivo, concluyó Morales, es proseguir con estos encuentros para valorar el efecto de la puesta en marcha de estas medidas.