Llorca dice que su relación con Ibarra era "la más difícil" en la red de puertos

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha confiando este jueves en que el revelo de Luis Ibarra por Juan José Cardona al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas abra "una nueva etapa", porque su relación con esta entidad era hasta ahora "la más díficil".

A preguntas de los periodistas, Llorca (PP) ha reconocido que sus relaciones con Ibarra (PSOE) "no ha sido fáciles", aunque considera que "lo mejor es estar callado", porque no el momento de entrar en una "fase de reproches personales".

"Pero creo sinceramente que entre 28 puertos de interés general el más difícil para mí ha sido la Autoridad Portuaria de Las Palmas, porque me he visto muchas veces en la prensa con comentarios que no respondían a la verdad y que, para mí, han sido absolutamente dolorosos, porque lo primero que tiene que hacerse entre instituciones es ser leal", ha apuntado.

Llorca ha dicho que para él es "muy agradable" el cambio en la presidencia de esta Autoridad Portuaria y que espera que se abra "una nueva etapa" en las relaciones entre puertos de Las Palmas y Puertos del Estado.

"Tenemos un modelo portuario que tiene una vigencia de más de 25 años y hemos aprendido a vivir gentes con ideologías muy diferentes porque el nombramiento parte de la comunidades autónomas y las decisiones se toman por unanimidad. La última fue la creación del fondo 4.0, en la que debo decir que no estaba Ibarra y no sé si hubiera habido esa unanimidad si él hubiera estado", ha concluido José Llorca.