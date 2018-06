El REF canario fija el 75% de descuento a residentes del Archipiélago en viajes a la Península

La ponencia del Congreso para la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas Canarias ha aprobado algunas de sus cuestiones más significativas, como la incorporación al texto del 75% de descuento para residentes canarios en los vuelos y viajes marítimos entre el Archipiélago y la Península.

Hasta ahora, el REF solo incluía la bonificación del 75% para los viajes interinsulares, y la reducción del precio entre Canarias y la Península dependía de cada presupuesto general del Estado. En anteriores presupuestos, ya se había logrado que se compensase el 50% del coste de desplazarse a la España peninsular, pero en los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) -en trámite- ya se fijaba una bonificación del 75%.

Con su introducción en el texto del REF, se consigue que quede blindado este descuento y que no dependa de la voluntad de los futuros gobiernos. "Creo que es muy importante", ha celebrado la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas.

Según ha detallado la diputada del PSOE Tamara Raya, Podemos quería hacer extensivo el descuento a viajes a Europa, por lo que ha votado en contra de la enmienda.

Asimismo, también se han incorporado al REF en esta segunda reunión de trabajo de la ponencia las enmiendas sobre la lucha contra la pobreza -que permitirá que se destine una partida concreta de los PGE para combatir la pobreza en Canarias, mientras los indicadores de esta comunidad se encuentren en peores niveles que los de la media del Estado- y sobre las ayudas al agua desalada para uso agrícola.

El acuerdo en torno al agua desalada, que enfrentó en la anterior reunión de la ponencia al PP con el resto de grupos, cierra uno de los puntos que más conflicto ha generado en este REF. Y es que antes de alcanzar la fase de ponencia, la falta de entendimiento en este asunto significó la ruptura del PP con CC y Nueva Canarias (NC), después de que los tres partidos hubiesen acordado presentar sus enmiendas de forma conjunta.

El tema del agua, "que fue una batalla muy importante en su momento", en palabras de Oramas, porque "no lo veían" en el Ministerio de Industria, dirigido por el ya exministro Álvaro Nadal, ha quedado resuelto. "Es una enorme satisfacción", ha reconocido Oramas, quien ha asegurado que era "una demanda de todo el sector agrario".

La diputada popular Ana Zurita, como ya hizo en el anterior encuentro de la ponencia, ha trasladado que la duda que tenía su partido era "un tema legal de normativa europea", pero ha admitido finalmente el texto propuesto, y ha apuntado que esa reglamentación va "intrínseca" en la enmienda original.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha ironizado con lo que según él le ha costado al PP "entender lo que es una isla seca", y ha apuntado que "a veces hay que levantar agua y desalar" para poder regar; mientras que la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha lamentado que la enmienda aprobada no se haya hecho "más rica".

"Nosotros pretendíamos que se incorporase también parte de la enmienda de Podemos, en la cual se hablaba también de caudales ecológicos, de respeto al medio ambiente y de siempre mantener unos mínimos para garantizar la biodiversidad y la salubridad de nuestros pozos y acuíferos", ha explicado Rodríguez.

Podemos no ve novedades

Por su parte, la diputada y secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos, Meri Pita, ha criticado que se hayan rechazado "de plano" todas las enmiendas de su grupo y que no se haya denominado el REF 'Régimen Social Económico y Fiscal', o que no se hayan incorporado al artículo 27 del REF las palabras "creación de empleo de calidad.

"Creo que este REF va a seguir siendo el mismo. Para nada hemos podido tirar a un REF más social, que es lo que necesita Canarias", ha defendido Pita.

"Compartimos con algunos grupos la idea, aunque es verdad que algunas de las ideas que presentan no tienen cabida en un texto como el REF. Podemos compartir la filosofía, no le vemos cabida en algunos aspectos", ha dicho la socialista Raya.

28 de junio, posible última reunión

La ponencia se reunirá el próximo jueves 28 de junio, una vez concluya el Pleno del Congreso que aprobará definitivamente los PGE, y pretende concluir su trabajo para que pase a comisión en septiembre y a pleno en octubre. Eso sí, la Mesa del Congreso deberá decidir tras la moción de censura y el cambio de gobierno si el REF deberá debatirse en la Comisión de Hacienda o en la de Administraciones Públicas.

En la previsiblemente última reunión se abordarán algunas enmiendas transaccionales presentadas por PP, PSOE, CC y NC, tras una reunión mantenida con la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, después de que Cs haya pedido el aplazamiento del debate de esas enmiendas al no haber podido leerlas previamente.

"Al final se decidió aplazar para que varios diputados pudieran leer algunas cosas sencillas, pero que ellos necesitan meditarlas y consultar con sus asesores, y nosotros en aras del consenso hemos aceptado que se aplace una semana la mayoría del trabajo realizado", ha dicho con sorna Oramas.

"Había unas transaccionales a las que habían llegado a un acuerdo otros partidos que incluían enmiendas, en este caso nuestras, y que no se nos había hecho llegar el texto. Así que hemos pedido aplazamientos sobre textos que no se nos habían hecho llegar porque entendemos que no podemos votar sobre un texto que se nos hace llegar al momento", ha expresado por su parte la diputada naranja Rodríguez.