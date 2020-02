Román Rodríguez evita el alarmismo con los datos del paro en Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha querido evitar el alarmismo tras los últimos datos del paro en las Islas y ha dicho que hay que trabajar para que la economía crezca y se genere bienestar.

El paro registrado en enero en Canarias en los servicios públicos de empleo creció en 2.915 personas, un 1,40%, respecto a diciembre de 2019, una subida que, en términos interanuales fue del 0,83%, al aumentar en el último año en las islas el número de desempleados en 1.745 personas.



Según los datos difundidos este martes por el Gobierno, Canarias cerró el pasado mes de enero con 211.164 desempleados, de los que 109.132 correspondieron a la provincia de Las Palmas y 102.032 a Santa Cruz de Tenerife.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con el comité ejecutivo y miembros de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), ha agregado que el paro del mes de enero ha estado por encima de lo habitual, matizando que en este mes siempre sube por la campaña de navidad.

Al respecto, entendió que al igual que ha hecho con los datos "buenos" de la última EPA, hay que relativizar estas cifras y ponerlas en relación a las tendencias.

"No es una buena noticia --dijo sobre el último dato del paro-- pero yo no me alarmaría porque lo que hay que hacer es generar la confianza suficiente para que la economía recupere poco a poco la aceleración perdida".

Finalmente, el vicepresidente ha recordado que en el último trimestre, Canarias ha sido de las comunidades autónomas que más ha crecido en su producto interior bruto.