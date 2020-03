Sitramar advierte al Puerto de Las Palmas que en los remolcadores de Odiel no cumplen las las leyes laborales

Por si eran pocas las advertencias que se ciernen sobre la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la concesión de una licencia a la empresa Odiel Towage para el servicio de remolcadores en La Luz, se acaban de sumar las del mayoritario Sindicato de Trabajadores del Mar (Sitramar). La central, que representa a la mayor parte de los servicios portuarios básicos, incluido el de remolque, ha detectado que los cuatro remolcadores de la filial alemana atracados en La Luz cuentan con una tripulación de tres trabajadores en cada uno de ellos y que “dichas tripulaciones permanecen embarcadas por períodos de 42 días (siete semanas), seguidos de otros 42 días (siete semanas) de desembarque”.

En un escrito remitido al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, Sitramar recuerda que los tiempos de presencia en remolcadores, a diferencia de los buques mercantes y pesqueros, no podrán exceder de las 20 horas semanales y que, a la vista de las jornadas que realizan las tripulaciones de Odiel su jornada “excede con creces las horas de presencia que como máximo se pueden realizar, ya que si cada trabajador permanece embarcado 42 días, al menos 16 horas al día son de presencia (suponiendo una jornada diaria de 8 horas de trabajo efectivo) por lo que durante la semana 112 horas serían de presencia, excediendo con creces el tope máximo de 20 horas de promedio semanal, incumpliéndose de manera más que evidente la regulación laboral en esta materia y por tanto los Pliegos de Bases y de Cláusulas de Explotación del Servicio” publicadas por la Autoridad Portuaria.

“Este incumplimiento no sólo constituye una vulneración de la regulación laboral sino que puede tener incidencia en la seguridad, no solo de los propios trabajadores, sino de las condiciones en las que se preste el servicio por estos trabajadores a los que no se les garantiza el descanso legalmente establecido”, finaliza Sitramar en su escrito a la Autoridad Portuaria, que este lunes decidirá sobre la licencia a Odiel Towage.