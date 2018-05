Solo 32 ayuntamientos canarios cumplieron en 2017 todos los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal

Solo 32 ayuntamientos, de los 88 que hay en Canarias, siete más que en el anterior ejercicio, cumplen todos los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) de 2017, que se recoge la situación económica financiera de estas corporaciones locales al cierre de 2016.



La portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, en la rueda de presa posterior al Consejo de Gobierno, ha informado de que, no obstante, el informe definitivo del FCFM revela que más municipios lograron ese año cumplir la mayoría de los parámetros.



En concreto, mejoran en el remanente de tesorería (87, en vez de los 86 que lo consiguieron en 2015); ahorro neto (42, en vez de 35); endeudamiento a largo plazo (83, en vez de 81), y gestión recaudatoria (82, en vez de 81).



Solo retrocedió ligeramente el de esfuerzo fiscal (78 en 2016, frente a los 79 de 2015).



La Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal obliga a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a realizar auditorías de gestión a los ayuntamientos para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición a fin de proceder a la distribución del fondo.



La cuantía del FCFM de 2017 ascendió a 234 millones de euros, un 4,1% más que en 2016.



Por otra parte, a 31 de diciembre de 2017 no se finalizaron los expedientes correspondientes a los Ayuntamientos de Firgas y Arrecife por no constar la toma en consideración de la auditoría de gestión por el pleno municipal.



El informe concluye respecto al indicador de ahorro neto que, al ser el criterio de más difícil cumplimiento, tan solo 42 ayuntamientos logran el nivel de salud financiera -fijado en el 6% sobre los ingresos corrientes-, aunque son siete más que en el ejercicio anterior.



En total, 34 muestran niveles negativos, cuatro menos que en el FCFM de 2016.



En relación al indicador de endeudamiento a largo plazo, cinco ayuntamientos incumplen este indicador, dos menos que en el ejercicio anterior.



La media se cifra en el 23,1%, inferior a la registrada en el Fondo 2016 y lejos del umbral de incumplimiento del criterio, el 70% de la deuda sobre ingresos corrientes.



El remanente de tesorería experimenta un aumento de 9,7 puntos porcentuales, indicador que cumplieron 87 ayuntamientos, uno más que en las auditorías al cierre de 2015.



De este modo, el indicador ha pasado de un 56,9% en el Fondo 2016 a un 66,6% en el Fondo 2017.



La gestión recaudatoria de los ingresos propios aumenta respecto al ejercicio anterior, situándose en un 85,4% de recaudación sobre el total de derechos, cumpliendo la media el límite establecido para este indicador (75%).



La recaudación total aumentó un 1,6% al pasar de 1.114 millones de euros en 2015 a 1.174 millones de euros en el FCFM 2017.



En las auditorías al cierre de 2016 han incumplido la Gestión Recaudatoria seis ayuntamientos, uno menos que en el ejercicio anterior.



En el FCFM 2017, el criterio del Esfuerzo Fiscal aumentó en 1,9 puntos. El número de ayuntamientos que cumplen el indicador ha pasado de 79 a 78 en las del Fondo 2017.



Por último, 56 ayuntamientos incumplen alguno o varios de los indicadores económicos-financieros en el Fondo 2017 y de la cuantía de libre disposición, menos que en las auditorías del año anterior.