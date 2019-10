La aerolínea FlyLolo cancela todos sus vuelos desde Glasgow a Tenerife y Lanzarote

Más de 900 personas se han visto afectadas por la cancelación de última hora de cuatro vuelos de la aerolínea FlyLolo, previstos para este viernes y sábado desde Glasgow hacia Tenerife y Lanzarote, en Canarias. El aeropuerto de Glasgow informó de que los cuatros desplazamientos, tres a Tenerife y uno a Lanzarote, con aproximadamente 230 pasajeros en cada uno, no se llevarían a cabo después de que la aerolínea comunicase el jueves por la noche que no contaba con los aviones necesarios.



Un portavoz del aeródromo escocés recomendó a los afectados que no se desplacen hasta allí y que se comuniquen "directamente con el operador" para obtener más información.



Los vuelos debían partir este viernes a las 07.30 GMT y a las 08.00 GMT a los aeropuertos de Tenerife Sur y Arrecife en Lanzarote, respectivamente, y el sábado a las 06.00 GMT y a las 05.10 GMT en dirección a Tenerife Sur.



El director ejecutivo de FlyLolo, Paul Dendle, dijo que las cancelaciones se debieron a problemas en los contratos con los proveedores de aeronaves y aseguró que el dinero de los clientes "está totalmente protegido", de modo que los reembolsos se producirán a partir de 10 días hábiles.



"He trabajado 18 horas al día para tratar de resolver este problema, pero desgraciadamente ha sido imposible. Pido disculpas por la interrupción y la decepción causadas, sinceramente, lo siento por los clientes afectados", afirmó.



FlyLolo, que también opera desde el aeropuerto londinense de Gatwick, el de Manchester y el de Southampton (sur de Inglaterra), está especializada en vuelos de temporada alta durante las vacaciones escolares en el Reino Unido, donde en octubre los niños disfrutan de alrededor de dos semanas de descanso.