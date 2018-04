La campaña de la Renta de 2017 prevé devolver 402 millones de euros en Canarias

La Agencia Tributaria prevé recibir este año 827.198 declaraciones de la Renta en Canarias, de las cuales, 603.124 darán derecho a devolución, por un importe de 402 millones de euros, y 171 saldrán con resultado a ingresar, por importe de 311 millones de euros.



Desde el 4 de abril, los contribuyentes pueden consultar su borrador de declaración del IRPF, introducir modificaciones y presentarlo a través del programa Renta Web, la nueva aplicación informática o por teléfono, mientras que aquellos que requieran atención presencial tendrán que esperar hasta el 10 de mayo.



Según datos de la Agencia Tributaria, a día de hoy, ya se han presentado en Canarias 44.655 declaraciones, y de ellas, 41.202 han solicitado devolución, ha informado la delegada especial de la Agencia Tributaria en Canarias, Carmen Guillén.



Hasta la mañana de este viernes, ya se han acordado en el Archipiélago 8.666 devoluciones por importe de 3,8 millones de euros.



La campaña de la renta incluye este año nuevas deducciones autonómicas en Canarias, como la posibilidad de deducir gastos médicos, los gastos escolares, el cuidado de personas con discapacidad, la acogida de menores o una deducción para las familias monoparentales.



Guillén ha indicado que la Agencia Tributaria habilitó algunos servicios desde el pasado 15 de marzo, como la descarga del número de referencia o el acceso a los datos fiscales.



Desde ese día también era posible descargar la nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que permite a los contribuyentes consultar sus datos, recibir avisos o presentar la declaración siempre que se hayan identificado a través de número de referencia, cl@ve pin o certificado electrónico.



Por esta vía pueden presentar su declaración los contribuyentes con declaraciones sencillas, es decir, que no requieran modificación, ya que de lo contrario se les redirige al programa Renta Web.



También está en marcha el servicio Le llamamos, iniciado la pasada campaña como prueba piloto, por el que los contribuyentes pueden concertar una cita para que la Agencia les llame por teléfono para ayudarles a elaborar su declaración.



El servicio está disponible para los contribuyentes que han sido invitados por correo postal, así como aquellos que cumplen un determinado perfil, fundamentalmente que sus rendimientos del trabajo no superen los 65.000 euros, los del capital mobiliario los 15.000 euros y los del inmobiliario no correspondan a más de un inmueble.



Como en anteriores campañas, no estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas del trabajo inferiores a 22.000 euros y aquellos que tengan más de un pagador pero cuyos rendimientos no superen los 12.000 euros, entre otras excepciones.



En toda España, la Agencia espera recibir 19,95 millones de declaraciones, un 1,1% más, la mayoría a devolver -13,77 millones, un 2% menos- o a ingresar -5,25 millones, un 8% más-.



Asimismo, prevé lograr un resultado neto positivo -153 millones, frente al dato negativo de 823 millones del pasado año- gracias a que los resultados a ingresar -9.621 millones, un 4,9% más- superarán las devoluciones -9.468 millones, un 5,3% menos-.



En esta campaña, la Agencia volverá a incluir mensajes en los datos fiscales, como los relativos a las cláusulas suelo -que se disparan porque buena parte de los acuerdos se alcanzaron en 2017-, a posibles viviendas en alquiler -a partir de información de internet y otras fuentes, como las fianzas- o, como novedad, sobre la tributación de los bonos de fidelización del Banco Popular.



La campaña de la renta y patrimonio de 2017 finalizará el próximo 2 de julio, aunque los contribuyentes que quieran domiciliar el resultado tendrán como fecha límite para presentar su declaración el 27 de junio.